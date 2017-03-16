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В Жодино вынесен приговор "черным копателям"

17.03.2017 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Жодинский городской суд 16 марта вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех человек, занимавшихся незаконным поиском и продажей оружия.


В июне прошлого года правоохранительные органы выявили преступную группу, которая несколько лет незаконно занималась раскопками в местах ведения боев Великой Отечественной войны. «Черные копатели» — житель Заславля Н. и Витебска Ж. — были задержаны при попытке продать оружие времен Великой Отечественной войны посреднику из Минска Б.

Через месяц, в июле 2016 года, был задержан еще один участник группы — 38-летний бизнесмен из Жодино. В его доме и у его родителей был обнаружен целый арсенал: нарезное и гладкоствольное оружие, патроны к нему и взрывчатые вещества. Огнестрельное оружие «черный копатель» находил, реставрировал и продавал на черном рынке.

По месту жительства обвиняемых в Минской и Витебской областях изъяли еще один арсенал: 3 пистолета-пулемета системы Шпагина образца 1941 года, пулемет Дегтярева ДП-27, две винтовки и карабин конструкции Мосина образца 1891/30 гг., 2 немецких карабина конструкции Маузера 98К, большое количество гранат Ф-1, патронов различных калибров и другое оружие. Согласно заключениям экспертов, большая часть изъятого огнестрельного оружия и боеприпасов признана пригодной для стрельбы.


Жодинский городской суд 16 марта признал виновным жителя Заславля Н. по части 3 статьи 295 УК Беларуси и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Житель Витебска Ж. осужден по части 2 и части 3 статьи 295 УК Беларуси, приговор — 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Жодинца Б. осудили также по части 2 и части 3 статьи 295 УК Беларуси и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии усиленного режима без конфискации имущества.

Минчанин Б. получил по части 2 и части 3 статьи 295 УК Беларуси 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и без конфискации имущества.

Также судом вынесен приговор о взыскании денежных средств, полученных преступным путем, в доход государства — более 8 тысяч рублей.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Преступную группу правоохранители выявили в июне прошлого года.

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