Жителю Пинска Николаю Кричко правозащитник из Гомеля собирает деньги на протез. Пенсионер-инвалид стал известен после акции против Декрета № 3, которая прошла 11 марта в Пинске .

«Я 14 лет хожу на одной ноге, не могу купить протеза. 6 000 000 стоил раньше, затем стал 10 000 000, потом еще больше. Не могу собрать. Пенсия у меня маленькая», — рассказал журналистам Николай Кричко.

Впрочем, издание «СБ Беларусь Сегодня» в существовании инвалида усомнилось . Искали, пишут, и через знакомых пинских журналистов, и через Территориальный центр социального обслуживания населения. Никто о пенсионере на костылях не слышал, сообщило издание и задалось вопросом: «С другой стороны, если выражаешь свое мнение, поднимаешь проблему, почему не назвать свою фамилию, координаты? Почему нет обращения в соответствующие службы?»

«Мне протезы выдаются каждые два года. Но я максимум могу ходить с ними 15 минут. После этого чувствую очень сильную боль», — пояснил Николай Кричко журналистам «Радыё Свабода», которые его, в отличие от коллег из госиздания, разыскали.

Пенсионер говорит, что стал собирать деньги на импортный протез, который и легче, и удобнее отечественного. Однако за ростом цены на него Николай Кричко не поспевает: за два года, говорит, протез подорожал с 6 до 18 млн неденоминированных рублей.

— Меня взяла такая обида, такая злоба закипела внутри. Поэтому я счел долгом прийти на митинг и выразить свое несогласие с тем, что происходит в стране. Как же так, я собираю деньги на протез и не могу собрать? И я имею право высказать свое мнение.

Помочь собрать необходимую сумму пожилому пинчанину, о котором узнал из репортажа о митинге, решил правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко. Человек достоин уважения за то, пришел самостоятельно, чтобы выразить свою позицию, считает правозащитник.

«Сам пожертвую определенную сумму и призываю других людей помочь собрать деньги для этого человека. Надеюсь, на мою просьбу откликнуться и Николай Трофимович получит приличный и качественный протез и сможет нормально ходить. В том числе и для того, чтобы свободно выражать свое мнение», — говорит Леонид Судаленко, который уже начал собирать деньги и с помощью корреспондента Свободы связался с Николаем Кричко.