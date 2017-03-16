16 марта в Белгосуниверситете прошел конкурс для иностранных студентов «Mister International BSU». Восемь парней из Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Турции, Китая и России представили разные факультеты ведущего вуза страны в трех несложных номинациях. Мы посмотрели, как проходит единственный в стране «Мистер» для иностранных студентов и узнали у ребят, почему для учебы они выбрали именно Беларусь.





БГУ проводит конкурс для иностранцев уже в шестой раз. Каждый год чередуются только участники. Например, в следующем соревноваться будут только девушки. К слову, в других университетах такие конкурсы исключительно для заграничных студентов не проводят.

Главный специалист университета по работе с иностранными студентами Жанна Савельева говорит, что БГУ лидирует по количеству студентов из других стран.

— У нас две с половиной тысячи иностранцев из 50 стран. 70% из них мальчики. Больше всего студентов приезжает из Китая, Туркменистана и России.





«Минск обладает таким магнетизмом»

В этом году из восьми участников Туркменистан представляют сразу три парня. Остальные конкурсанты приехали учиться из Таджикистана, Казахстана, Турции, Китая и России.

Гримерка участников — это небольшое место у окна между аудиториями с ширмой. Здесь за полчаса до начала конкурса никто не суетится. В коридоре пахнет «Роллтоном». Один из участников постоянно репетирует свой номер на саксофоне, другой — танцует в открытом туалете у зеркала, третий общается с подругой.

По пути перед началом конкурса мы разговариваем с некоторыми парнями за сценой. Многие студенты признаются, что поступить было легко, а Беларусь для обучения выбрали потому, что здесь живут родственники или потому что здесь учились их родители.

Например, Сейиду из Туркменистана 26 лет. Он заканчивает 5 курс юридического факультета БГУ. В этом году парень даже получил номинацию «Лучший иностранный студент», за время обучения в Беларуси выучил три международных языка, начал писать стихи и основал музыкальную группу. Но в скором времени вернется на родину.





— Во-первых, это династия — мой отец поступил сюда, мои старшие братья учились в БГУ, теперь я. Во-вторых, у нас девиз в стране — постоянно улучшать Туркменистан, поэтому после образования в БГУ я поеду поднимать страну.

Неподалеку репетирует свой творческий номер Сергей, который приехал из Северного Кавказа. Парень говорит, что поступил в белорусский университет по семейным обстоятельствам — здесь живут его бабушка и дедушка.





— На, а кроме того, Минск обладает таким магнетизмом. Тут такое уютное место на нашей суровой планете, на мой взгляд. Здесь тихо и спокойно — для жизни большего не нужно.

Молодой человек рассказывает, что в Минске есть проблема — студентов-иностранцев неохотно берут на работу, поэтому здесь остается только учиться.

Стихи собственного сочинения и народные танцы

Тем временем студенты и друзья участников уже пришли в зрительный зал с плакатами и флагами. На сцене первым делом парни дефилировали в костюмах, раздавая воздушные поцелуи, щурясь и поправляя прическу.





Один даже сел на шпагат, после чего некоторые девушки, оторвавшись от телефонов начали спрашивать друг у друга: «Видела, да?».

После того, как всех участников познакомили со зрителями, в течение нескольких минут провели «Визитку». Ведущие задавали пару простых вопросов, а парни таким образом больше рассказывали о себе.

















Например, у Влада из Казахстана спросили, какое мнение о Беларуси у него сформировалось за 2 года.

«Хорошая природа, красивые девушки… и потрясающая природа», — сказал студент.





Участники рассказали, что хотят стать успешными бизнесменами, выпустить свой поэтический сборник и найти свое место в жизни. В процессе некоторые успевали и пошутить.

«Сергей, ты волнуешься?», — спрашивают ведущие у участника из России.

«Ну только если на донышке», — показывает молодой человек.

В творческих номерах парни оказались очень музыкальными: пели самую популярную песню Таркана, битбоксили и играли на музыкальных инструментах. Сорбон из Таджикистана — единственный, кто представил на творческом конкурсе культуру своей страны.





Возможно, поэтому в зале парня горячо поддерживали. С большим флагом и плакатом «Таджикистан Сорбон» ребята подпрыгивали со своих мест, когда их друг играл на музыкальных инструментах, а потом танцевал национальный танец.





А будущий юрист Сейид из Таджикистана спел кавер на Джеймса Бланта «You`re Beautiful» и подарил со сцены цветы своей девушке.

Ван Тяньи из Китая покорил девушек в зале, сыграв на саксофоне лейтмотив из «Титаника».





Студент ФМО из России Сергей — поклонник Есенина. Парень со сцены прочитал стихотворение собственного сочинения. Правда, на строчке «А бросать тебя будет боязно» парень пару раз запнулся и забыл что же дальше. Но в зале участника поддержали и он все же продолжил.





В завершение парни исполнили музыкальное попурри: каждый играл на чем умел. Такой совместный творческий номер был инициативой одного из участников.

В перерыве, пока совещалось жюри, на сцене выступали другие иностранные талантливые студенты. Среди них был даже саксофонист из Мозамбика в вышиванке.





Параллельно в зале выбирают зрители лучшего участника. Девушки говорят, что сегодня все парни очень талантливые: «Когда голосуешь даже не знаешь за кого галочку поставить — и этот хороший, и этот!».

«Турок мне очень близок. В принципе, они тут все мне близки, кроме китайца», — говорит одна из зрительниц, отдавая листок с выбранным участником.





















Победитель: «Я очень счастлив, что я здесь учусь»

Жюри отдали победу студенту филологического факультета из Туркменистана Ахмету Ковусову.

Зрителям он запомнился по выступления — парень играл на скрипке под техно-минус, а в визитке, представляя себя, сказал, что его мечта найти свое место в жизни.





Ахмету 22 года, после награждения он говорит нам, что выбрал учебу в Беларуси по совету родителей, потому что здесь учится много его соотечественников.

— Я очень счастлив, что я здесь учусь. Мне нравится учеба и преподаватели. И мои знакомые, которые учатся здесь, советовали поступать сюда. Надо сказать им спасибо. Здесь прекрасная учеба и прекрасная природа.





Ахмет планирует в Минске не только учиться, но и развиваться творчески. После конкурса его уже пригласили выступать на других мероприятиях.

После учебы Ахмет хочет вернуться на родину. Он признается, что все свободное время уходит на учебу, даже город толком не посмотрел.