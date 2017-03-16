МИНСК, 17 мар — Sputnik. При оптимизации в госаппарате необходимо отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросу оптимизации численности работников государственных органов.

Ранее Лукашенко уже распорядился до 1 мая примерно на 30% сократить численность Администрации президента. Также планируется оптимизировать численность и других органов госуправления.

"Прежде всего нам следует мгновенно отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. Каждый человек, который работает в государственных структурах, должен иметь перед собой определенную цель и выполнять определенные задачи. Если эти люди таким образом загружены, значит, они дадут результат", — сказал Лукашенко на совещании. Его слова приводит пресс-служба президента.

Он подчеркнул, что управленческую систему и ее механизмы надо постоянно совершенствовать, при этом не раздувая бюрократический аппарат, а системно формируя компактную структуру и эффективную модель управления. "И это надо делать постепенно. Это не разовый акт, привязанный к какому-то конкретному числу", — подчеркнул президент.

При этом Лукашенко подчеркнул, что оптимизация вовсе не подразумевает одного только сокращения количества работников. Речь идет о повышении качества работы госаппарата в целом. "Неправильно поступают те, которые видят в оптимизации функционирования государственных органов только сокращение численности. Если пойдем этим путем, большого эффекта не достигнем", — считает глава государства.

Он отметил, что и население обращает внимание на процессы, которые происходят в органах власти, и об этом свидетельствуют социологические опросы.

Президент напомнил, что в 2013 году уже были предприняты определенные шаги. Сейчас необходимо продолжить эту работу, уделив больше внимания качеству всей управленческой деятельности. "Поэтому правительству и Администрации Президента было поручено проработать и внести на рассмотрение системные предложения. Главная цель в этом деле — избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций, а самое главное — дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений", — сказал Лукашенко.

Он заметил, что в Беларуси бывает, "когда решение уже принято, (…) тем не менее месяцами будем ходить друг за другом, чтобы придать этому решению соответствующую форму".

По мнению главы государства, в целом в госорганах работают грамотные кадры.

"В целом (в семье, конечно, не без недостатков) в государственных структурах работают самые грамотные, опытные и подготовленные люди, от которых зависит функционирование государства. Наплевательски относиться к этим людям и резать по живому, не следует", — заявил Лукашенко.

Также было подчеркнуто, что госорганы небольших городов, районов, а также поселковые и сельские советы не нуждаются в сокращениях. "Это они сами посмотрят. Если каких-то полторы ставки не нужны, они сократят и добавят зарплаты другим — это не возбраняется", — отметил глава государства.