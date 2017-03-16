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Задержанного в Москве по запросу СК Беларуси шеф-редактора "Регнума" выпустили на свободу

17.03.2017 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Задержанный по запросу СК Беларуси в Москве шеф-редактор информационного агентства «Регнум» Юрий Баранчик 17 марта выпущен на свободу. Об этом сообщили его адвокаты, встречавшие его у здания изолятора временного содержания, пишет «Регнум».


Скриншот из эфира ТВЦ

Гражданин Беларуси Юрий Баранчик выпущен в связи с истечением срока задержания.

«Вопрос об экстрадиции Баранчика еще не решен, — пояснили адвокаты. — Отказа в экстрадиции нет». 

При этом уточняется, что он выпущен без подписки и поручительств.

В настоящее время запущена экстрадиционная процедура, в ходе которой российская прокуратура должна решить удовлетворить или нет запрос Минска о выдаче Баранчика.

Гражданина Беларуси, шеф-редактора агентства «Регнум» Юрия Баранчика, задержали в Москве ночью 15 марта по запросу Следственного комитета Беларуси по делу «пророссийских колумнистов». Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в «принудительной белорусизации».

Вчера суд в Москве принял решение не арестовывать Юрия Баранчика, сообщил «Регнум» со ссылкой на адвоката. Ранее редактор обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища. Генеральный прокурор Беларуси назвал просьбу об убежище «уловками и пиаром».

 
Теги: Минск
 
 
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Как утверждают адвокаты, он выпущен без подписки и поручительств.

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