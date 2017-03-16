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Задержанного в Москве по запросу СК Беларуси шеф-редактора "Регнума" выпустили на свободу
17.03.2017 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Задержанный по запросу СК Беларуси в Москве шеф-редактор информационного агентства «Регнум» Юрий Баранчик 17 марта выпущен на свободу. Об этом сообщили его адвокаты, встречавшие его у здания изолятора временного содержания, пишет
Гражданин Беларуси Юрий Баранчик выпущен в связи с истечением срока задержания.
«Вопрос об экстрадиции Баранчика еще не решен, — пояснили адвокаты. — Отказа в экстрадиции нет».
При этом уточняется, что он выпущен без подписки и поручительств.
В настоящее время запущена экстрадиционная процедура, в ходе которой российская прокуратура должна решить удовлетворить или нет запрос Минска о выдаче Баранчика.
Гражданина Беларуси, шеф-редактора агентства «Регнум» Юрия Баранчика,
Вчера суд в Москве принял решение не арестовывать Юрия Баранчика,
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Как утверждают адвокаты, он выпущен без подписки и поручительств.
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