В Беларуси Гомельский областной суд вынес первый смертный приговор за 2017 год мужчине, который в городе Наровля убил родных брата и сестру, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство «Интерфакс» .

«17 марта 2017 года постановлен приговор по уголовному делу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,6,16 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь («Убийство»). Обвиняемому назначена исключительная мера наказания - смертная казнь - расстрел», - говорится в сообщении пресс-службы Гомельского областного суда.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с конституцией она применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. В 2016 году в Беларуси были исполнены четыре смертных приговора.