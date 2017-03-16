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Первый в году смертный приговор вынесли в Беларуси

17.03.2017 12:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси Гомельский областной суд вынес первый смертный приговор за 2017 год мужчине, который в городе Наровля убил родных брата и сестру, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство «Интерфакс».

«17 марта 2017 года постановлен приговор по уголовному делу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,6,16 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь («Убийство»). Обвиняемому назначена исключительная мера наказания - смертная казнь - расстрел», - говорится в сообщении пресс-службы Гомельского областного суда.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с конституцией она применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. В 2016 году в Беларуси были исполнены четыре смертных приговора.

 
 
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Высшая мера назначена судом мужчине, который убил своих родственников.

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