Минску интересен опыт государственных преобразований, происходящих в Казахстане. Об этом в ходе встречи с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает ТАСС .

«Очень часто наблюдаю, анализирую, пытаюсь изучить опыт деятельности ваших высших органов власти, прежде всего президента, - сказал Лукашенко.

По его словам, этот опыт очень полезен.