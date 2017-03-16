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Лукашенко заинтересовался реформами госуправления в Казахстане

17.03.2017 12:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Минску интересен опыт государственных преобразований, происходящих в Казахстане. Об этом в ходе встречи с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Очень часто наблюдаю, анализирую, пытаюсь изучить опыт деятельности ваших высших органов власти, прежде всего президента, - сказал Лукашенко.

По его словам, этот опыт очень полезен.

Удивить президента
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко считает, что для Казахстана это очень важные шаги, которые предпринимаются, для сохранения стабильности и независимости государства.

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