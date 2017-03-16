﻿ На "Каменной Горке" женщина упала на рельсы метро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На "Каменной Горке" женщина упала на рельсы метро

17.03.2017 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На станции метро «Каменная горка» женщина упала на рельсы. Из-за этого поезда не ходили по второй линии в течение около 9 минут. Об этом TUT.BY сообщил один из пассажиров. Факт падения подтвердил пресс-секретарь подземки Андрей Кузьмин.

«Уже 9 минут нет поезда с «Каменной Горки», — написал читатель со станции «Кунцевщина» в 13.10.

Через несколько минут Андрей Кузьмин сообщил, что движение было остановлено из-за падения женщины на рельсы на «Каменной Горке». Женщину подняли на платформу, ее жизни ничего не угрожает, а поезда пошли в штатном режиме.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за этого некоторое время не ходили поезда по второй линии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: госслужащих сократят, оставшимся предпишут работать лучше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика