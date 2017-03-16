На станции метро «Каменная горка» женщина упала на рельсы. Из-за этого поезда не ходили по второй линии в течение около 9 минут. Об этом TUT.BY сообщил один из пассажиров. Факт падения подтвердил пресс-секретарь подземки Андрей Кузьмин.

«Уже 9 минут нет поезда с «Каменной Горки», — написал читатель со станции «Кунцевщина» в 13.10.

Через несколько минут Андрей Кузьмин сообщил, что движение было остановлено из-за падения женщины на рельсы на «Каменной Горке». Женщину подняли на платформу, ее жизни ничего не угрожает, а поезда пошли в штатном режиме.

Обстоятельства произошедшего выясняются.