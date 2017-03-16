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На "Каменной Горке" женщина упала на рельсы метро
17.03.2017 13:29 — Новости Общества | Tut.by
На станции метро «Каменная горка» женщина упала на рельсы. Из-за этого поезда не ходили по второй линии в течение около 9 минут. Об этом TUT.BY сообщил один из пассажиров. Факт падения подтвердил пресс-секретарь подземки Андрей Кузьмин.
«Уже 9 минут нет поезда с «Каменной Горки», — написал читатель со станции «Кунцевщина» в 13.10.
Через несколько минут Андрей Кузьмин сообщил, что движение было остановлено из-за падения женщины на рельсы на «Каменной Горке». Женщину подняли на платформу, ее жизни ничего не угрожает, а поезда пошли в штатном режиме.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Из-за этого некоторое время не ходили поезда по второй линии.
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