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Замгенпрокурора: на ребенка завели "дело" за съеденную булочку

17.03.2017 13:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Заместитель генерального прокурора Беларуси Александр Лашин заявил о недопустимости формального подхода правоохранительных органов к вопросам профилактики правонарушений. В данной связи он привел два примера, когда в отношении несовершеннолетних были начаты административные процессы за ничтожные правонарушения.

Замгенпрокурора: на ребенка завели "дело" за съеденную булочку
© Фото: startupstockphotos.com
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"Подросток на велосипеде случайно поцарапал автомобиль. В отношении него был начат административный процесс. Начали прокуроры разбираться, оказалось, что это автомобиль начальника ИДН (инспекция по делам несовершеннолетних)", — сообщил Лашин, выступая в пятницу в Минске на межведомственной конференции "Актуальные вопросы профилактики правонарушений", на которую приглашены руководители министерств, ведомств, руководство облисполкомов.

Замгенпрокурора также привел случай, который произошел в Молодечно. Там в отношении 7-летнего ребенка был начат административный процесс.

"Мальчик съел в гипермаркете булочку. В отношении ребенка начали административный процесс по статье 10.5 Кодекса об административных правонарушениях "Мелкое хищение". Сотрудники правоохранительных органов добивались от него признания вины и требовали, цитирую "объяснений", — сказал Лашин

По его словам, у прокуратуры эта ситуация вызвала возмущение, к тому же выяснилось, это не единственный подобный случай.

"Детсадовский возраст ребенка скоро не станет помехой для привлечения к ответственности", —сказал замгенпрокурора.

Лашин вместе с тем отметил важность профилактики правонарушений и преступлений. По его словам, в Беларуси в минувшем году увеличилось число тяжких преступлений, в том числе убийств.

Замгенпрокурора подчеркнул, что значительная часть преступлений совершается лицами в алкогольном опьянении. В настоящее время в стране на официальном учете у наркологов в связи с алкогольной зависимостью состоит 250 тысяч человек и с наркотической зависимостью 14 тысяч человек. "В 2017 году уже совершено более 1 тысяч преступлений, связанных с наркотиками, задержаны сотни людей",- сказал Лашин. Он также высказал обеспокоенность тем, что МВД и Минздрав не могут найти взаимопонимания в вопросах принудительного лечения лиц, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость.

"Приговоры судов о принудительном лечении исполняются плохо или вообще не исполняются", — подчеркнул замгенпрокурора.

 
Теги: Минск
 
 
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Замгенпрокурора Лашин отметил важность профилактики преступлений и правонарушений.

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