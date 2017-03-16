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Депортированный россиянин в Мстиславле заразил ВИЧ двух женщин
17.03.2017 14:01 — Новости Общества | Tut.by
О том, что он болен ВИЧ, 33-летний уроженец Тюменской области, знал давно. Даже давал подписку о том, что обязуется соблюдать правила поведения в быту и личной жизни, чтобы никого не заразить. Мужчина нарушил закон, осев в Мстиславле после депортации, и заразил вирусом двух ничего не подозревавших женщин, пишет «
Проходя медицинскую комиссию, одна из жительниц Мстиславля узнала, что заражена вирусом иммунодефицита. Она поняла, что могла заразиться от россиянина. Тот в это время сожительствовал с другой женщиной. Оказалось, что они обе получили одинаковый диагноз.
Следствие обнаружило, что у россиянина нелады с белорусским законодательством на этом не ограничиваются. В 2006 году он был судим за незаконный оборот наркотиков, а в 2011-м — на 6 лет депортирован из страны.
Незаконно вернувшегося в Беларусь молодого человека приютила беспечная жительница Мстиславля. Проводя обыск в ее доме, следователи обнаружили более 11 граммов марихуаны и приспособления для выращивания конопли.
В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела — за заражение ВИЧ, несоблюдение срока запрета въезда в страну и незаконный оборот наркотиков.
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О наличии у себя вируса мужчина знал, но женщинам не сказал.
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