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Депортированный россиянин в Мстиславле заразил ВИЧ двух женщин

17.03.2017 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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О том, что он болен ВИЧ, 33-летний уроженец Тюменской области, знал давно. Даже давал подписку о том, что обязуется соблюдать правила поведения в быту и личной жизни, чтобы никого не заразить. Мужчина нарушил закон, осев в Мстиславле после депортации, и заразил вирусом двух ничего не подозревавших женщин, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: Reuters

Проходя медицинскую комиссию, одна из жительниц Мстиславля узнала, что заражена вирусом иммунодефицита. Она поняла, что могла заразиться от россиянина. Тот в это время сожительствовал с другой женщиной. Оказалось, что они обе получили одинаковый диагноз.

Следствие обнаружило, что у россиянина нелады с белорусским законодательством на этом не ограничиваются. В 2006 году он был судим за незаконный оборот наркотиков, а в 2011-м — на 6 лет депортирован из страны.

Незаконно вернувшегося в Беларусь молодого человека приютила беспечная жительница Мстиславля. Проводя обыск в ее доме, следователи обнаружили более 11 граммов марихуаны и приспособления для выращивания конопли.

В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела — за заражение ВИЧ, несоблюдение срока запрета въезда в страну и незаконный оборот наркотиков.

 
 
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О наличии у себя вируса мужчина знал, но женщинам не сказал.

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