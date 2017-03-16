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В Могилеве начали текущий ремонт моста через реку Дебря на проспекте Мира
17.03.2017 14:00 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве начали текущий ремонт моста через реку Дебря на проспекте Мира, сообщает
На мосту заменят перильные ограждения и бордюрный камень, изношенные плиты пешеходных дорожек, сделают стяжку, гидроизоляцию. Вместо асфальта уложат мелкоштучную плитку и установят отбойники.
Ремонт моста планируют закончить к 1 мая. Движение транспорта по мосту во время работ перекрывать не будут.
Председатель горисполкома Владимир Цумарев говорил о том, что в 2017 году в Могилеве всего отремонтируют три моста. Еще два — через реку Дубровенка на проспекте Мира и улице Челюскинцев.
По словам руководителя, мост возле гостиницы «Могилев» нуждается в капитальном ремонте. Особое внимание здесь уделят укреплению опор. А чтобы разгрузить этот дорожный участок от потока машин, до начала ремонта моста расширят перекресток улиц Лазаренко и Космонавтов — добавят по одной полосе при повороте с улицы Космонавтов вправо на улицу Лазаренко и при повороте с улицы Космонавтов вправо на улицу Лазаренко в направлении улицы Строителей. Есть идея оборудовать после на этом перекрестке навесной пешеходный переход.
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На очереди - два моста через реку Дубровенка.
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