В Могилеве начали текущий ремонт моста через реку Дебря на проспекте Мира, сообщает сайт горисполкома . Капитальный ремонт ему не требуется, сказал замгендиректора по благоустройству управления коммунальных предприятий Андрей Климов.





На мосту заменят перильные ограждения и бордюрный камень, изношенные плиты пешеходных дорожек, сделают стяжку, гидроизоляцию. Вместо асфальта уложат мелкоштучную плитку и установят отбойники.

Ремонт моста планируют закончить к 1 мая. Движение транспорта по мосту во время работ перекрывать не будут.

Председатель горисполкома Владимир Цумарев говорил о том, что в 2017 году в Могилеве всего отремонтируют три моста. Еще два — через реку Дубровенка на проспекте Мира и улице Челюскинцев.

По словам руководителя, мост возле гостиницы «Могилев» нуждается в капитальном ремонте. Особое внимание здесь уделят укреплению опор. А чтобы разгрузить этот дорожный участок от потока машин, до начала ремонта моста расширят перекресток улиц Лазаренко и Космонавтов — добавят по одной полосе при повороте с улицы Космонавтов вправо на улицу Лазаренко и при повороте с улицы Космонавтов вправо на улицу Лазаренко в направлении улицы Строителей. Есть идея оборудовать после на этом перекрестке навесной пешеходный переход.