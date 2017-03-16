﻿ В Могилеве начали текущий ремонт моста через реку Дебря на проспекте Мира. 21.by
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В Могилеве начали текущий ремонт моста через реку Дебря на проспекте Мира

17.03.2017 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве начали текущий ремонт моста через реку Дебря на проспекте Мира, сообщает сайт горисполкома. Капитальный ремонт ему не требуется, сказал замгендиректора по благоустройству управления коммунальных предприятий Андрей Климов.


На мосту заменят перильные ограждения и бордюрный камень, изношенные плиты пешеходных дорожек, сделают стяжку, гидроизоляцию. Вместо асфальта уложат мелкоштучную плитку и установят отбойники.

Ремонт моста планируют закончить к 1 мая. Движение транспорта по мосту во время работ перекрывать не будут.

Председатель горисполкома Владимир Цумарев говорил о том, что в 2017 году в Могилеве всего отремонтируют три моста. Еще два — через реку Дубровенка на проспекте Мира и улице Челюскинцев.

По словам руководителя, мост возле гостиницы «Могилев» нуждается в капитальном ремонте. Особое внимание здесь уделят укреплению опор. А чтобы разгрузить этот дорожный участок от потока машин, до начала ремонта моста расширят перекресток улиц Лазаренко и Космонавтов — добавят по одной полосе при повороте с улицы Космонавтов вправо на улицу Лазаренко и при повороте с улицы Космонавтов вправо на улицу Лазаренко в направлении улицы Строителей. Есть идея оборудовать после на этом перекрестке навесной пешеходный переход.

 
Теги: Могилев
 
 
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