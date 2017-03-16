Громко и с размахом. Гомельские байкеры провели генеральную репетицию открытия мотосезона, передает «МИР 24».

Сделали они это креативно: вместо большого парада по городу совершили большой заезд на станцию технического обслуживания. Теперь техосмотр в преддверии мотосезона не только совместная акция байкеров и ГАИ, но и железное правило. Всего 15-20 минут и владелец байка получает официальное разрешение ездить по дорогам региона.

«Когда начинается сезон, обязательно нужно задуматься о техническом состоянии мотоцикла. Не просто, как многие думают, поменять масло, поменять фильтр, а сделать полную диагностику всех агрегатов и узлов. Молодежь не осознает опасность этого транспортного средства, тем более заряженный спортбайк, свыше 1000 кубов, несет с собой очень сильную угрозу», - отметил руководитель гомельского мотоклуба «Железные братья» Николай Потапенко.

Уже с начала года в республике произошло несколько аварий с участием мотоциклов. Так, в Пружанах байкер без прав сбил девушку на пешеходном переходе. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, сам водитель скончался на месте происшествия. Еще один молодой человек в Брестском районе ехал без шлема и не справился с управлением. А в Дзержинском районе два мотоцикла не поделили участок дороги. Оба водителя госпитализированы.