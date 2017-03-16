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Байкеры в Беларуси готовятся к открытию мотосезона
17.03.2017 13:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Громко и с размахом. Гомельские байкеры провели генеральную репетицию открытия мотосезона, передает «МИР 24».
Сделали они это креативно: вместо большого парада по городу совершили большой заезд на станцию технического обслуживания. Теперь техосмотр в преддверии мотосезона не только совместная акция
Уже с начала года в республике произошло несколько аварий с участием мотоциклов. Так, в Пружанах байкер без прав
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Вместо большого парада по городу мотоциклисты совершили большой заезд на станцию технического обслуживания.
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