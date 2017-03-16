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Суд вынес приговор маме, которая выбросила ребенка в мусоропровод

17.03.2017 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Маму, которая выбросила ребенка в мусоропровод, приговорили к 12 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Девочку, которая, пролетев семь этажей, осталась жива, сейчас воспитывают тетя и бабушка.


Фото: TUT.BY

Вечером 19 сентября в городском поселке Мачулищи в мусорном контейнере была найдена новорожденная девочка с многочисленными травмами. Ее родила и выбросила в мусоропровод с 7-го этажа 28-летняя Екатерина. У женщины есть еще двухлетний сын. Во время совершения преступления она находилась в декрете. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, в момент преступления женщина признана вменяемой и полностью осознавала, что делала. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 14, п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК. Максимальный срок наказания — 25 лет.

Гособвинитель Александр Левкович во время судебных прений просил для Екатерины 15 лет лишения свободы. Такое наказание, рассказал он, запросил исходя из личности обвиняемой. Максимальный срок по статье, по которой судили Екатерину, — 25 лет лишения свободы.

— К уголовной ответственности она ранее не привлекалась, к тому же у нее есть еще один несовершеннолетний ребенок, — пояснил свое решение гособвинитель Александр Левкович. — В то же время учитывалась и тяжесть совершенного преступления.

Суд назначил меньшее наказание - 12 лет в исправительной колонии.

 
 
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Маму, которая выбросила ребенка в мусоропровод, приговорили к 12 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима....

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