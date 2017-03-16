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Суд вынес приговор маме, которая выбросила ребенка в мусоропровод
17.03.2017 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Маму, которая
Гособвинитель Александр Левкович во время судебных прений просил для Екатерины 15 лет лишения свободы. Такое наказание, рассказал он, запросил исходя из личности обвиняемой. Максимальный срок по статье, по которой судили Екатерину, — 25 лет лишения свободы.
— К уголовной ответственности она ранее не привлекалась, к тому же у нее есть еще один несовершеннолетний ребенок, —
Суд назначил меньшее наказание - 12 лет в исправительной колонии.
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Маму, которая выбросила ребенка в мусоропровод, приговорили к 12 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима....
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