Второго марта в одно из гродненских медучреждений обратился пострадавший от укуса иксодового клеща. Специалисты предупреждают: в ближайшее время кровососы будут активно расселяться и размножаться. Энтомолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Гранковская рассказала, где жителей Гродно и Гродненского района может подстерегать опасность. О том, где чаще всего можно встретить клещей и что делать в случае их укусов, рассказывает «Перспектива».



Фото с сайта mygazeta.com, носит иллюстративный характер

— В целом период активности иксодовых клещей на территории Гродно и Гродненского района длится с марта по ноябрь. Последние годы характеризуются аномально теплыми зимами или ранней и дождливой весной, что создает благоприятные условия для этих паукообразных, поэтому они выходят на охоту раньше обычного. Например, в прошлом году первый пострадавший от укуса иксодового клеща обратился за медпомощью 28 февраля. В связи с увеличением среднесуточной температуры в нашей климатической зоне ученые наблюдают миграцию иксодовых клещей с юга на север. Кстати, в марте-апреле и октябре-ноябре стоит остерегаться луговых клещей. Поздней весной просыпается европейский лесной клещ, — рассказывает Татьяна Гранковская.

— Где в Гродно и Гродненском районе чаще всего можно встретить клещей?

— Энтомологический мониторинг, начатый в текущем году, показал наличие клещей в лесных массивах урочищ «Пышки», «Лососно», лесопарке Румлево, также они активизировались в лесных массивах, расположенных по улицам Томина и Кабяка. В Гродненском районе «территориями риска» являются лесные массивы Озерского, Гожского, Поречского, Сопоцкинского, Коптевского сельсоветов. Стоит помнить, что кровососы наиболее активны с 10 до 12 и с 16 до 18 часов.

— С каждым годом количество пострадавших от укусов клещей увеличивается. Кровососов стало больше или граждане потеряли бдительность?

— В прошлом году в Гродненской области почти 8,5 тысячи человек обратились за медпомощью по поводу присасывания клещей. Цифра по сравнению с 2015 годом увеличилась почти в два раза. Численность иксодовых клещей постепенно увеличивается. Этому способствует много факторов — несоблюдение санитарных норм, включение в городскую черту природных территорий, где уже существуют клещи и их переносчики. Поэтому гражданам не стоит терять бдительность. Ведь иксодовый клещ может быть переносчиком девяти возбудителей инфекционных заболеваний, из них на территории нашей республики ежегодно регистрируются два — клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз.

— Эти заболевания могут обернуться серьезными последствиями. Прививка защитит?

— Клещевой энцефалит сопровождается поражением головного мозга, приводит к длительной нетрудоспособности, иногда к инвалидизации. Лайм-боррелиоз характеризуется поражением кожи, нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. К сожалению, прививки против Лайм-боррелиоза нет. Тут надо соблюдать правила индивидуальной защиты. Против клещевого энцефалита можно привиться.

— С какого возраста порекомендуете делать прививку?

— В зависимости от вида вакцины. Например, вакциной «Клещ-Э-вак» можно прививать детей с года, вакциной «Энцевир» — только после 18 лет. Целесообразнее начинать вакцинацию перед началом сезона активности клещей, так как иммунитет вырабатывается в течение месяца и сохраняется до трех лет. Поэтому каждый год не нужно прививаться, достаточно проводить ревакцинацию раз в три года. Перед вакцинацией стоит посетить врача, который оценит состояние здоровья, чтобы не было противопоказаний. Плановой иммунизации подлежат работники, которые трудятся в лесоустроительных организациях и подвергаются риску заражения. Остальные категории граждан могут получить прививку на платной основе в территориальных поликлиниках и инфекционной больнице.

— Часто советуют народное средство: обнаруженного на теле присосавшегося клеща залить подсолнечным маслом, чтобы он сам отвалился.

— Категорически запрещается смазывать присосавшегося клеща какими-либо жидкостями, прижигать его, так как в место присасывания клеща дополнительно попадет содержимое его кишечника, что увеличит риск попадания инфекции.



Фото: votkinskda.ru, носит иллюстративный характер

— Если обработать придомовую территорию от клещей, насколько это безопасно для людей и домашних животных?

— Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии проводит работы по акарицидной обработке территорий (опрыскивание специальными препаратами) и дератизационные обработки от грызунов. Все препараты сертифицированы в Беларуси и безопасны.

Клещевым энцефалитом можно заразиться, употребляя сырое козье молоко и продукты его переработки, не прошедшие термическую обработку. Присосавшегося клеща необходимо в кратчайшие сроки удалить в любом территориальном медицинском учреждении или самостоятельно, место присасывания обработать йодом или другим спиртовым раствором. Даже если клеща удалили самостоятельно, всё равно необходимо как можно быстрее показаться врачу-инфекционисту или участковому терапевту. Иксодовых клещей для исследования можно сдать в микробиологическую лабораторию Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Специалисты сделают анализ на наличие возбудителей четырех клещевых инфекций — Лайм-боррелиоза, клещевого энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза. Для всех категорий граждан исследование проводится на платной основе.