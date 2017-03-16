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"Забор он не ломал, лозунги не выкрикивал". В Минске судят еще одного защитника Куропат

17.03.2017 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Очередное дело против защитника Куропат рассматривают в Минске. Накануне Первомайский суд столицы оправдал журналистку Диану Середюк, а сегодня уже в суде Центрального района начался процесс против ее супруга Евгения Батуры.


Евгений Батура

Молодого человека хотят привлечь к ответственности за участие в пикете возле стройплощадки бизнес-центра на улице Мирошниченко 21 февраля. Мол, участвовал в местной несанкционированной акции: выкрикивал лозунги, размахивал бело-красно-белым флагом, мешал рабочим. По крайней мере так написано в протоколе.

— Напярэдадні я даведаўся з архіваў КДБ, што мой дзед быў рэпрэсіраваны і растраляны ў Мінску ў 1938 годзе. Таму тэма Курапат мне блізкая, — пояснил на суде Евгений Батура. — Я выступаў супраць будаўніцтва на той пляцоўцы, але ніякіх супрацьпраўных дзеянняў не рабіў.

Чтобы убедить суд в своей невиновности, молодой человек попросил приобщить к делу запись онлайн-трансляции портала TUT.BY с акции. На кадрах видно, что Евгений Батура просто ходил возле стройплощадки и ни в каком пикете не участовал.

Это подтвердили и свидетели — рабочие ООО «Белреконструкция». Они же вчера выступали на процессе Дианы Середюк.

— Видел в тот день Батуру, но он просто находился рядом и на стройплощадку не заходил, — пояснил сегодня электросварщик Владимир Каньшин.


Фото: Вадим Замировский

27 февраля его пригласили в опорный пункт и попросили задним числом подписать уже заполненный протокол о правонарушениях конкретных людей. Как оказалось, текста он не видел, а содержание документа ему зачитали лишь частично.

— Батуру с флагом я не видел, забор он не ломал, лозунги не выкрикивал, — пояснил свидетель.

Его коллега, плиточник-облицовщик Дмитрий Хабалкин, на суде сказал, что вообще никогда раньше не видел Евгения Батуру и не смог опознать его среди присутствующих на процессе.

— 27 февраля на объект пришел милиционер в штатском и попросил подписать уже заполненный протокол. Туда только вписали наши фамилии. То, что Батура участвовал в пикете, — это неправда, — сказал Дмитрий Хабалкин. — Доверился сотрудникам милиции, а сейчас такое получается.

Также свидетели пояснили, что вечером 21 февраля как такового пикета возле стройки в Куропатах не было, и под технику никто не бросался. В протоколе также написано, что сотрудники милиции предупреждали собравшихся о последствиях за участие в несанкционированной акции. Но строители такого не слышали.


Фото: Вадим Замировский

Свидетелем на процессе выступила и супруга Евгения Батуры — журналистка Диана Середюк.

Евгений также показал суду повестку в Советский РУВД на 5 марта. Тогда он не явился в милицию, так как был за границей. Зачем его вызывали, он не знает до сих.

Этот документ приобщили к делу. И судья Виктория Шабуня решила выяснить, зачем молодого человека вызывали в милицию.

— Мы сделаем запрос в Советский РУВД. Возможно, у них есть другой протокол, который отменяет тот, что сейчас находится в материалах дела, — объяснила судья.

В процессе объявлен перерыв до 22 марта.


Фото: Вадим Замировский TUT.BY

Напомним, по трое суток ареста за участие в пикете по защите Куропат уже получали лидер незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и активист Сергей Пальчевский. Журналистку Диану Середюк накануне признали невиновной из-за отсутствия состава правонарушения.

Напомним, лагерь защитников Куропат простоял возле спорной площадки 15 дней. После того как застройщик вывез с объекта всю технику и дал обещание, что не будет ничего строить в бывшей охранной зоне, активисты свернули оборону.

Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередное дело против защитника Куропат. Накануне Первомайский суд Минска оправдал журналистку Диану Середюк, а сегодня уже в суде Центрального района начался...

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