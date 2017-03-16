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В ЕАЭС обсудили совместные действия в области таможенной политики
17.03.2017 15:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Руководители таможенных ведомств стран ЕАЭС на заседании Объединенной коллегии, которая состоялась в пятницу в Гродно, обсудили вопросы координации совместных действий при осуществлении таможенной политики, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В работе коллегии приняли участие главы таможенных служб Беларуси, Казахстана, России, Армении и Кыргызстана, а также министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии и заместитель начальника Таможенной службы при правительстве Таджикистана.
"По результатам предыдущих заседаний объединенной коллегии приняты решения, касающиеся совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов, перемещаемых в соответствии с процедурой таможенного транзита через территорию государств — членов ЕАЭС; состава сведений, необходимых для указания в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары и расчета обеспечения", — сообщили в ГТК.
Кроме того, была определена классификация отдельных видов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС, порядок действий по оптимизации совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении товаров, отнесенных к гуманитарной помощи.
© Sputnik / Виктор Толочко
В целом в ходе коллегии было обсуждено около 30 вопросов.
"В частности, с целью унификации применения таможенного законодательства принято решение по обмену практикой, касающейся контроля за соблюдением запретов и ограничений в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита", — проинформировали в ГТК.
Участники определили порядок выработки таможенными службами обобщенных позиций при совершении таможенных операций с временно ввозимыми и вывозимыми транспортными средствами международной перевозки, экспресс-грузами, товарами, пересылаемыми в международных почтовых отправлениях.
Также на повестке дня руководителями таможенных ведомств поднимались вопросы, касающиеся упрощения перемещения товаров, совершенствования информационного взаимодействия таможенных служб, обеспечения эффективности контроля таможенной стоимости, а также иные актуальные вопросы в сфере таможенного дела.
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Объединенная коллегия таможенных ведомств стран ЕАЭС рассмотрела вопросы таможенного контроля гуманитарных грузов, применение ТН ВЭД и оптимизацию таможенных...
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