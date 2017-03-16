Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело в отношении 28-летнего Андрея, который, по версии следствия, напал на сержанта милиции. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

— Мужа несколько недель назад отправили в Новинки. Нам сказали, что назначение психиатрической экспертизы — это стандартная процедура, — рассказывает TUT.BY жена обвиняемого.

Напомним, празднование Нового года для жителя Минска Андрея закончилось задержанием и уголовным делом. Компания молодых людей отмечала праздник в его квартире на проспекте Любимова, ближе к утру на шум пожаловались соседи и вызвали милицию. На вызов пришел 23-летний сержант милиции. Страж порядка и Андрей пробыли наедине всего две минуты и раздались выстрелы.

Через несколько минут обоих доставили в военный госпиталь. Милиционеру поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», у Андрея было два огнестрельных ранения. Сначала у его палаты выставили конвой, а затем взяли под стражу прямо в реанимации. После 20 января обвиняемого из больницы перевезли в СИЗО.

Что же касается милиционера, то после ЧП он ушел в отпуск . А сейчас снова работает помощником дежурного.

— Сегодня с ним связаться не получится, у него выходной, — ответили TUT.BY в Московском РУВД.

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок». Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.