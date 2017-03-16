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Стрельба в новогоднюю ночь: минчанин направлен на экспертизу в Новинки, милиционер вышел на работу
17.03.2017 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело в отношении 28-летнего Андрея, который, по версии следствия, напал на сержанта милиции. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.
— Мужа несколько недель назад отправили в Новинки. Нам сказали, что назначение психиатрической экспертизы — это стандартная процедура, — рассказывает TUT.BY жена обвиняемого.
Напомним, празднование Нового года для жителя Минска Андрея
Через несколько минут обоих доставили в военный госпиталь. Милиционеру поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», у Андрея было два огнестрельных ранения. Сначала у его палаты выставили конвой, а затем взяли под стражу прямо в реанимации. После 20 января обвиняемого из больницы перевезли в СИЗО.
Что же касается милиционера, то после ЧП он
— Сегодня с ним связаться не получится, у него выходной, — ответили TUT.BY в Московском РУВД.
Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок». Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело в отношении 28-летнего Андрея, который, по версии следствия, напал на сержанта милиции. Парню грозит до...
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