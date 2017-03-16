﻿ Житель Витебского района обворовывал дачи и забрал деньги у пенсионерки. 21.by
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Житель Витебского района обворовывал дачи и забрал деньги у пенсионерки

17.03.2017 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Городокский райотдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении ранее судимого 51-летнего жителя Витебского района, который совершил ряд корыстных преступлений, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

В феврале этого года мужчина зашел в дом к наглядно знакомой жительнице одной из деревень в Городокском районе и начал требовать, чтобы та отдала ему деньги. При этом он схватил 66-летнюю сельчанку за волосы и руку, нанес ей несколько ударов. Затем забрал деньги из кошелька, который лежал на кресле в комнате.

Этот же мужчина нынешней зимой воровал продукты питания, одежду и другие предметы на дачах в деревнях Клюшево и Росляки Городокского района. В дома он проникал через окна, в которых разбивал стекла.

Мужчину обвиняют в грабеже, соединенном с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенном повторно, а также подозревают в хищении имущества. Все уголовные дела соединены в одно производство. Обвиняемый арестован. Милиция проверяет его причастность к совершению аналогичных краж из дачных домов в Витебском районе.

 
Теги: Витебск
 
 
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Нежданный гость схватил 66-летнюю сельчанку за волосы и руку, нанес ей несколько ударов. Затем забрал деньги из кошелька, который находился на кресле в комнате.

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