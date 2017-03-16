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Лукашенко переживает за экономику в ЕврАзЭС
17.03.2017 16:09 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Объединиться в непростые времена: президент Беларуси переживает за судьбу ЕврАзЭС.
Своим мнением Александр Лукашенко поделился с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным, сообщает телеканал «МИР 24».
«Мы очень переживаем за наше объединение, наши страны. Я уже не говорю о стратегических каких-то вопросах. Мы всегда с Нурсултаном Абишевичем говорим о том, что как бы мы тут ни старались,
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