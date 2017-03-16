Объединиться в непростые времена: президент Беларуси переживает за судьбу ЕврАзЭС.

Своим мнением Александр Лукашенко поделился с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным, сообщает телеканал «МИР 24».