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В Лидском районе больше недели ищут 25-летнюю девушку

17.03.2017 16:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Лидским отделом внутренних дел разыскивается пропавшая без вести 25-летняя Горностай Ядвига Антоновна. Девушка проживает в агрогородке Дитва, Лидского района, сообщает «Лидское телевидение».


Девушка во второй половине дня 9 марта ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 25 лет, рост 160−165 сантиметров, среднего телосложения, волос русый до плеч, распущенный, волнистый, глаза карие. Особая примета — шрам около одного сантиметра в район губ с правой стороны и шрам около полутора сантиметров в верхней части лба справа. На момент ухода из дома была одета: черная куртка болоньевая с капюшоном и мехом рыжего окраса, черные зимние сапоги с танкеткой, брюки черного цвета.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: 52−02−02, 52−42−29 либо 102.

 
 
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Девушка во второй половине дня 9-го марта ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

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