|
Депутат из Ирака предложила доплачивать мужчинам за многоженство
17.03.2017 17:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Депутат Джамила аль-Абиди (Jamila al Abidi) вынесла предложение разрешать мужчинам жениться на нескольких женщинах, при этом выплачивать вознаграждение за многоженство.
Таким образом предлагается решить проблему вдов и разведенных женщин, количество которых в стране составляет 1,5 миллиона. Интернет-сообщество в Ираке вызвало бурную реакцию — пользователи разделились на сторонников и противников инициативы.
© Sputnik Илья Питалев
"Нет нужды принимать какие-то дополнительные законы, потому что в статье 188 в Конституции от 1959 закреплено право на многоженство. Если мужчины способен обеспечить вторую жену и первая согласна на этот брак, то препятствий нет", — заявила Sputnik активистка по защите прав человека Бушра аль-Абиди.
Она отметила, что касаемо предложенной инициативы выплачивать мужчинам премию за полигамию, то собеседница агентства сравнила это с работорговлей. Активистка подчеркнула, что лучше дать женщинам самим зарабатывать себе на жизнь, чтобы им не приходилось выходить замуж от безысходности.
Согласно проведенному специалистами исследованию, мужчин в Иране рождается больше, чем женщин. Если каждый мужчина возьмет в жены двух женщин, то количество холостяков вырастет. Чтобы выйти из этой ситуации, в соцсетях предложили дать возможность женщине иметь двух мужей, а это уже полная бессмыслица, отметила активистка.
По ее мнению, этот законопроект был предложен исключительно в рамках предвыборной агитации, в действительности же он никогда не будет принят.
Депутат иракского парламента Вахда аль-Джумейли считает, что подобные законы неуместны в современной неустойчивой обстановке в стране — сейчас все силы нужно направлять на разработку стратегии развития страны после победы над террористической группировкой "Исламское государство".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет-пользователи в Иране разделились на два лагеря – некоторый считают законопроект целесообразным, а другие – против.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии