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Депутат: в Орше за разъяснениями по декрету №3 обратился один человек

17.03.2017 18:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар – Sputnik. Только один человек обратился в Орше за разъяснениями по реализации норм декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", заявила в пятницу председатель постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмила Добрынина.

Депутат: в Орше за разъяснениями по декрету №3 обратился один человек
© Sputnik / Мария Амелина
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Депутат рассказала, как прошел прием граждан, который она провела на днях в Оршанском райисполкоме.

По словам Добрыниной, за день в округе к ней обратились 17 человек, и только у одного были вопросы по декрету №3.

"При Оршанском райисполкоме создана рабочая группа, в состав которой входят специалисты управления по труду, занятости и социальной защите, отдела образования, спорта и туризма, здравоохранения, налоговой инспекции, а также депутаты. Уточняются списки людей, нуждающихся в трудоустройстве, ведется работа с предприятиями и организациями по созданию рабочих мест в регионе", – цитирует слова Добрыниной БелТА. 

Депутат уточнила, что единственный гражданин сообщил: его сын служит в армии и ранее окончил училище, а найти работу у него не получалось – мужчина волновался, может ли молодой человек попасть в число людей, обязанных платить сбор на финансирование госрасходов. 

"Я сказала мужчине, что переживать по этому поводу не стоит", – сказала депутат.

В Орше 12 марта прошла акция против декрета №3, в которой приняли участие, по разным оценкам, от 300 до 400 человек. 

Декрет №3 был принят в 2015 году. Согласно документу, граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. Президент Беларуси 9 марта принял решение "заморозить" действие документа, а сам декрет отправлен на доработку. При этом некоторые граждане, признанные тунеядцами, уже успели уплатить сбор — им пообещали зачесть его в следующих периодах или вернуть деньги по требованию.

Несмотря на это, в стране продолжают проходить несанкционированные акции протеста против декрета. Участники митингов требуют полностью отменить его.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам парламентария, в райцентре создана специальная группа, которая занимается уточнением списков "тунеядцев".

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