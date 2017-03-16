Семилетний сын Светланы Климовой — диабетик. Каждый день Илья принимает «Новорапид» — аналог человеческого инсулина короткого действия. Препарат мальчику покупают по рецепту. Но, говорит мама, уже неделю они не могут найти нужное лекарство ни в одной из минских аптек. В Минздраве поясняют: плановая поставка препарата ожидается на следующей неделе.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: www.likar.info

— Последний рецепт нам выписали 8 февраля, — рассказывает Светлана. — Это дорогой препарат, поэтому мы дождались, пока папа получит зарплату, и 8 марта пошли в ближайшую аптеку, но лекарства там не нашли. Посмотрели на сайте tabletka.by: «Новорапид» был только в одной аптеке. Муж туда позвонил, оказалась, осталась всего пачка. Сказали, подержат, но не больше часа. Потом перезвонили: подошел еще один папа. Тоже нужно это лекарство для ребенка. В итоге они с этим мужчиной разделили пачку на двоих.

Рецепт, говорит Светлана, у них полностью не отоварен. Но найти нужное лекарство они не могут уже неделю. При этом женщина предполагает: «Возможно, для тех, кому „Новорапид“ выписан бесплатно, лекарство есть», но с их рецептом она уже неделю ничего не может сделать. Давать ребенку аналоги женщина не хочет.

По словам Светланы, лекарство сыну она дает четыре раза в день.

— Конечно, у нас есть кое-какие запасы — 90-е все-таки пережили, — не скрывает эмоций женщина. — В крайнем случае, я потрачу день, съезжу в Москву и куплю хоть пять пачек этого лекарства без рецепта. Но почему я не могу этого сделать в Минске?! Два года назад уже была похожая история. Тогда в Минздраве мне сказали: лекарства застряли на таможне.

«Люди знали, что он будет проходить перерегистрацию, и стали покупать его про запас»

Известный сервис для поиска лекарственных средств tabletka.by в минских аптеках данного препарата не находит. Поисковик предлагает купить лекарство в Браславе, Новополоцке, Полоцке, Глубоком, Чашниках и Рогачеве.



Скриншот с сайта tabletka.by. Сделан 17 марта 2017 года.

— Приходите, у нас есть еще две упаковки, — говорят в аптеке на улице Блохина в Новополоцке.

В Минске аптеке по улице Захарова новости похуже: «Новорапид» в городе вы сейчас нигде не найдете". Его, поясняют, пока не завозят, если что-то и есть, то только в остатках.

— Препарат проходил перерегистрацию, — сообщают на том конце провода. — Уже все прошел, и его должны поставить из Дании (страна-производитель — прим. TUT.BY).

Когда лекарство появится в продаже, специалист не сказала, посоветовала позвонить на следующей неделе.

— А сейчас как быть ребенку?

— Обратитесь к врачу. Есть два неплохих препарата-заменителя, вам выпишут.

В Минздраве сообщили, на следующей неделе ожидается плановая поставка «Новорапида». А также пояснили: раз в пять лет препарат проходит перерегистрацию.

— Люди, которые давно его принимают, видимо, знали, что он будет проходить перерегистрацию. И стали активно покупать его про запас, — говорят в ведомстве. — По нашим данным, отпуск «Новорапида» в последнее время значительно возрос. Поэтому такая ситуация и возникла.

В Минздраве рассказали: «в запасах „Новоропид“ есть». И посоветовали, если вы пришли в аптеку, а нужно лекарства там нет, можно воспользоваться такой услугой, как отстроченное обслуживание.

— Провизор запишет ваши координаты, и в течение пяти дней вам все привезут.