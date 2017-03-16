На редактора сайта Kraj.by Светлану Тишко составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Ее обвиняют в нарушении порядка организации массовых мероприятий, сообщает baj.by . Протокол передан в суд.

Правоохранители посчитали, что заметка на сайте о подготовке несанкционированной акции протеста против налога на тунеядство в Молодечно являлась призывом граждан к участию в митинге.

Светлана Тишко заявила, что никоим образом не нарушала законодательство и никого не призывала никуда выходить.

— Это был обычный информационный материал о том, как в городе готовятся к акции, накануне которой центральную площадь Молодечно даже обнесли металлической оградой, — рассказала Светлана.