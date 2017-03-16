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На редактора сайта Kraj.by составили протокол за статью о "Марше нетунеядцев"
17.03.2017 19:10 — Новости Общества | Tut.by
На редактора сайта Kraj.by Светлану Тишко составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Ее обвиняют в нарушении порядка организации массовых мероприятий, сообщает
Правоохранители посчитали, что заметка на сайте о подготовке несанкционированной акции протеста против налога на тунеядство в Молодечно являлась призывом граждан к участию в митинге.
Светлана Тишко заявила, что никоим образом не нарушала законодательство и никого не призывала никуда выходить.
— Это был обычный информационный материал о том, как в городе готовятся к акции, накануне которой центральную площадь Молодечно даже обнесли металлической оградой, — рассказала Светлана.
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Правоохранители посчитали, что заметка на сайте о подготовке несанкционированной акции протеста против налога на тунеядство в Молодечно являлась призывом...
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