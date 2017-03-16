﻿ На редактора сайта Kraj.by составили протокол за статью о "Марше нетунеядцев". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На редактора сайта Kraj.by составили протокол за статью о "Марше нетунеядцев"

17.03.2017 19:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На редактора сайта Kraj.by Светлану Тишко составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Ее обвиняют в нарушении порядка организации массовых мероприятий, сообщает baj.by. Протокол передан в суд.

Правоохранители посчитали, что заметка на сайте о подготовке несанкционированной акции протеста против налога на тунеядство в Молодечно являлась призывом граждан к участию в митинге.

Светлана Тишко заявила, что никоим образом не нарушала законодательство и никого не призывала никуда выходить.

— Это был обычный информационный материал о том, как в городе готовятся к акции, накануне которой центральную площадь Молодечно даже обнесли металлической оградой, — рассказала Светлана.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители посчитали, что заметка на сайте о подготовке несанкционированной акции протеста против налога на тунеядство в Молодечно являлась призывом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Депутат: в Орше за разъяснениями по декрету №3 обратился один человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика