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Портал TUT.BY получил предупреждение от Министерства информации
17.03.2017 19:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Министерство информации Беларуси вынесло предупреждение порталу TUT.BY, сообщил ресурс в пятницу.
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По данным портала, соответствующие меры ведомством приняты за материал, который "способен нанести вред национальным интересам Беларуси". Сообщается, что письмо из Мининформа, датированное 14 марта, пришло в редакцию ресурса в пятницу 17 марта.
Как информирует TUT.BY, министерство таким образом отреагировало на репортаж о белорусских добровольцах, воюющих в Украине.
"В статье содержалось примечание, что текст не отражает отношение редакции к конфликту на Донбассе и участию наших граждан в нем. Также указывалось, что Уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно", – говорится в
По данным портала, материал уже удален с сайта, а в министерство направлено письмо с запросом: какие именно фразы в материале противоречат законодательству и какие акты были нарушены.
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Министерство таким образом отреагировало на репортаж о белорусских добровольцах, воюющих в Украине.
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