МИНСК, 17 мар – Sputnik. Министерство информации Беларуси вынесло предупреждение порталу TUT.BY, сообщил ресурс в пятницу.

По данным портала, соответствующие меры ведомством приняты за материал, который "способен нанести вред национальным интересам Беларуси". Сообщается, что письмо из Мининформа, датированное 14 марта, пришло в редакцию ресурса в пятницу 17 марта.

Как информирует TUT.BY, министерство таким образом отреагировало на репортаж о белорусских добровольцах, воюющих в Украине.

"В статье содержалось примечание, что текст не отражает отношение редакции к конфликту на Донбассе и участию наших граждан в нем. Также указывалось, что Уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно", – говорится в сообщении ресурса.

По данным портала, материал уже удален с сайта, а в министерство направлено письмо с запросом: какие именно фразы в материале противоречат законодательству и какие акты были нарушены.