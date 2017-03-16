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Портал TUT.BY получил предупреждение от Министерства информации

17.03.2017 19:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар – Sputnik. Министерство информации Беларуси вынесло предупреждение порталу TUT.BY, сообщил ресурс в пятницу.

Портал TUT.BY получил предупреждение от Министерства информации
© Pexels.com
Мининформ вынес предупреждение "Витебскому курьеру"

По данным портала, соответствующие меры ведомством приняты за материал, который "способен нанести вред национальным интересам Беларуси". Сообщается, что письмо из Мининформа, датированное 14 марта, пришло в редакцию ресурса в пятницу 17 марта.

Как информирует TUT.BY, министерство таким образом отреагировало на репортаж о белорусских добровольцах, воюющих в Украине.

"В статье содержалось примечание, что текст не отражает отношение редакции к конфликту на Донбассе и участию наших граждан в нем. Также указывалось, что Уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно", – говорится в сообщении ресурса.

По данным портала, материал уже удален с сайта, а в министерство направлено письмо с запросом: какие именно фразы в материале противоречат законодательству и какие акты  были нарушены.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство таким образом отреагировало на репортаж о белорусских добровольцах, воюющих в Украине.

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