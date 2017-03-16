МИНСК, 17 мар – Sputnik. Холдинг International Consolidated Airlines Group SA (IAG), являющийся материнской компанией British Airways, с июня текущего года начнет продажу билетов на бюджетные рейсы авиакомпании Level, самолеты которой будут летать из Европы в США, сообщило агентство Bloomberg.

Новая компания будет иметь парк в 30 самолетов и соединит Барселону с Лос-Анджелесом и Оклендом (штат Калифорния), а также город Буэнос-Айрес (столицу Аргентины) и Пунта-Кану (Доминиканская республика). Стоимость билетов составит 99 евро в одну сторону. Позже станут доступны перелеты из других стран Европы и Азии, сообщает агентство со ссылкой на представителей IAG.

"Пока Level начнет работу с двумя самолетами A330 компании Airbus Group SE. В следующем году будут размещены заказы на новые самолеты, и компания станет отдельным предприятием", – пояснил председатель правления IAG SA Уилли Уолш (Willie Walsh), слова которого приводит агентство.

В парк Level войдут самолеты с фирменной внешней раскраской, компания будет предлагать 293 места эконом-класса, а также 21 место класса премиум-эконом на борту самолетов A330. Самый дешевый билет позволит бесплатно перевозить ручную кладь, а за дополнительную плату будут доступны провоз багажа, питание и Wi-Fi.

Международный авиационный холдинг International Airlines Group образован в январе 2011 года путем слияния Iberia и British Airways, является одним из крупнейших мировых авиаперевозчиков. Акции IAG торгуются на Лондонской и Испанской фондовой биржах. Флот компаний, входящих в холдинг, по состоянию на 30 сентября 2016 года составлял 548 самолетов.