Первый в 2017 году городской субботник пройдет в Могилеве 1 апреля. Порядок будут наводить в первую очередь на центральных улицах и магистралях города, дворовых территориях, пишет mycity.by .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Также уборку проведут в скверах и парковых зонах, местах массового пребывания людей.

Организации и предприятия активно убирают прилегающие территории по четвергам: красят скамейки и заборы, собирают мусор, разбивают клумбы. Коммунальники считают, что жильцы многоэтажек также могут активно принять участие в преображении дворов. А если желания наводить порядок нет, то можно хотя бы не мусорить.