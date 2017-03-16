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Первый городской субботник пройдет в Могилеве 1 апреля

17.03.2017 19:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый в 2017 году городской субботник пройдет в Могилеве 1 апреля. Порядок будут наводить в первую очередь на центральных улицах и магистралях города, дворовых территориях, пишет mycity.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Также уборку проведут в скверах и парковых зонах, местах массового пребывания людей.

Организации и предприятия активно убирают прилегающие территории по четвергам: красят скамейки и заборы, собирают мусор, разбивают клумбы. Коммунальники считают, что жильцы многоэтажек также могут активно принять участие в преображении дворов. А если желания наводить порядок нет, то можно хотя бы не мусорить.

 
Теги: Могилев
 
 
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В первую очередь зимнюю грязь предстоит убрать с центральных улиц и магистралей города, с дворовых территорий.

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