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Первый городской субботник пройдет в Могилеве 1 апреля
17.03.2017 19:49 — Новости Общества | Tut.by
Первый в 2017 году городской субботник пройдет в Могилеве 1 апреля. Порядок будут наводить в первую очередь на центральных улицах и магистралях города, дворовых территориях, пишет
Также уборку проведут в скверах и парковых зонах, местах массового пребывания людей.
Организации и предприятия активно убирают прилегающие территории по четвергам: красят скамейки и заборы, собирают мусор, разбивают клумбы. Коммунальники считают, что жильцы многоэтажек также могут активно принять участие в преображении дворов. А если желания наводить порядок нет, то можно хотя бы не мусорить.
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В первую очередь зимнюю грязь предстоит убрать с центральных улиц и магистралей города, с дворовых территорий.
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