В процессе оптимизации госаппарата следует отсекать все лишнее, то есть то, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу оптимизации численности работников государственных органов, передает телеканал «МИР 24».

«Одним из необходимых условий для повышения эффективности государственной власти является постоянное совершенствование управленческой системы и ее механизмов. Мы должны добиваться результатов не числом, а умением. Не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную структуру и эффективную модель управления. И это надо делать постепенно. Это не разовый акт, привязанный к конкретному числу», - сказал он.

По словам главы государства, само по себе сокращение работников - не цель, главное - это повысить эффективность работы госаппарата.

В феврале Лукашенко подписал указ о сокращении администрации на 30%. Он вступит в силу 1 мая. Сегодня президент подчеркнул, что с того момента чиновникам придется забыть о нерасторопности. Отметим, что местных органов власти реформа не коснется.