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В Минске пропал 11-летний мальчик

17.03.2017 20:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске 17 марта днем пропал 11-летний ребенок. Мальчик вышел из дома и пока не вернулся, сообщает поисковый отряд «Ангел».


Арсений Ретиков, проживающий по адресу ул. Стебенева, 20 а, вышел из дома около 13.00 в неизвестном направлении. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы ребенка: рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые.

Был одет: болотная с серыми вставками куртка до середины бедра (куртка с капюшоном с меховой оторочкой), брюки школьные серые, сапоги черного цвета на замках, шапка черная с эмблемой красно-желтого цвета «ФК Манчестер Юнайтед», джемпер серый трикотажный.

При себе может иметь: черный школьный рюкзак и пакет п/э желтого цвета с кроссовками.

Разыскивается Октябрьским РУВД Минска

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просим сообщить по номерам телефонов: ПСО «Ангел» +375−33−6666−856, +375−33−6666−033 или по телефону 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.

 
Теги: Минск
 
 
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Арсений Ретиков, проживающий по адресу ул. Стебенева, 20 а, вышел из дома около 13.00 в неизвестном направлении.

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