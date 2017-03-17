25 марта город Минск присоединится к акции «Час Земли». Минчан в этот день призывают выключить свет с 20.30 до 21.30, останутся без архитектурной подсветки жилые дома, здания, памятники архитектуры.

«Час Земли» — международная экологическая акция, во время которой всех призывают выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Ее цель не в том, чтобы сэкономить электричество, главное — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе.

Инициативу поддерживает более двух миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около семи тысяч городов. Люди сами решают, какими электрическими приборами не будут пользоваться и как долго, а городские власти инициируют выключение подсветки городских объектов. Вместе с тем в целях безопасности не рекомендуется отключать уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры.

«Само по себе часовое отключение света не может заметно улучшить экологическую обстановку, но акция поможет понять, что экономия электроэнергии позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и дает возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад в сохранение здоровья планеты», — отметили специалисты.

БЕЛТА