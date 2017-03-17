Военный переводчик — редкая, но востребованная в Вооруженных Силах специальность. Она представляет собой органичный синтез двух профессий — переводчика и военнослужащего, что требует наличия знаний, умений и навыков, присущих каждой из них. Военный переводчик — специалист, способный осуществлять оперативный письменный и устный перевод в военной сфере деятельности, в том числе переводить разнообразные военные документы, инструкции к вооружению и технике. Это профессионал, хорошо разбирающийся в военном деле, понимающий основы современного общевойскового боя, твердо знающий военную терминологию и организацию армий иностранных государств как на родном, так и на иностранном языке.



— Военный переводчик — это кадровый офицер, не только профессионально владеющий иностранными языками, но и наравне с другими военнослужащими получивший основательную подготовку по целому ряду военных дисциплин, в том числе по строевой, огневой, тактической, физической подготовке, — рассказал майор Павел Тарасенко, начальник группы переводов департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны. — Чтобы качественно осуществлять военный перевод, нужно, безусловно, понимать специфику терминологии и особенности военной среды, хорошо разбираться в современной военно-политической обстановке, но главное при этом — постоянно совершенствовать общий языковой уровень, поддерживать разноплановость знаний, не замыкаясь исключительно на профессиональной тематике. Вдобавок для выполнения поставленных задач военный переводчик должен также уметь четко контролировать себя, управлять ситуацией в сложной обстановке, абстрагироваться от каких-либо помех и отвлекающих факторов…



История этой профессии коренится в глубине веков. Впрочем, хотя подготовка переводчиков началась еще в XVI столетии, специальность «военный переводчик» не сразу выделилась в отдельную профессию. Военный перевод наряду с дипломатическим находился прежде в компетенции драгоманов — переводчиков при посольствах в странах Востока и толмачей — устных переводчиков во время официальных переговоров или бесед с иноземцами.

Такие специалисты в России состояли в штате Посольского приказа. Со времен Петра I знаниями иностранных языков, преимущественно западноевропейских, обладал, за редким исключением, каждый офицер. Показателен такой факт: в конце XIX — начале ХХ века для поступления в Академию Генерального штаба требовалось сдать экзамены по двум иностранным языкам, в том числе написать сочинение на заданную тему и перевести со словарем сложный технический текст. В XIX веке появились и специальные курсы по подготовке офицеров для работы с иностранными языками, в первую очередь — восточными.



В Советском Союзе специальность «военный переводчик» была впервые учреждена 21 мая 1929 года приказом № 125 заместителя народного комиссара по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета СССР «Об установлении звания для начсостава РККА «военный переводчик».

В годы Великой Отечественной войны военные переводчики осуществляли сбор разведывательных сведений, перевод трофейных документов, участвовали в рейдах в тыл противника, обеспечивали допросы пленных и перебежчиков, выступали в качестве парламентеров, работали с местным населением в освобождаемых Красной Армией странах Европы, писали агитационные листовки, выполняли другую важную работу. Они принимали участие в переговорах со странами-союзниками на Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской конференциях, а по окончании войны осуществляли синхронный перевод во время Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. В дальнейшем военные переводчики выполняли интернациональный долг во многих уголках земного шара, в том числе в Китае и Корее, Алжире и Египте, Йемене и Сирии, Кубе и Вьетнаме, Эфиопии, Анголе и Мозамбике, в Афганистане…



После образования белорусской армии военные переводчики заняли достойное место в ее структуре. Они проходят службу в департаменте международного военного сотрудничества Министерства обороны, в Военном информационном агентстве Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр», во многих других учреждениях и организациях военного ведомства, а также в других силовых структурах. Как рассказал майор Павел Тарасенко, военные переводчики ежедневно переводят иностранную военную литературу, в том числе техническую документацию, публикации и разнообразную информацию о зарубежных армиях, документы и корреспонденцию, прибывающую из-за рубежа. Они должны быть готовы правильно понять любую полученную военную информацию.

— Работаем с военными атташе, другими зарубежными коллегами и гостями, сопровождаем высокопоставленных лиц, прибывающих с визитами в Республику Беларусь, — добавил майор Павел Тарасенко.

Военные переводчики вносят весомый вклад и в дело подготовки национальных военных кадров и технического персонала иностранных государств в составе факультета по подготовке иностранных военнослужащих Военной академии Республики Беларусь.



Сегодня в Вооруженных Силах востребованы английский, немецкий, испанский, французский, арабский, китайский и другие языки. Переводчики готовы общаться на языке любой страны, с которой наша республика осуществляет сотрудничество в военной сфере.

Военный переводчик — профессия интересная и в то же время непростая: груз ответственности велик. С одной стороны, переводчик всегда находится в центре международных событий. Нередко офицерам удается повидать мир, побывать в различных странах в служебных командировках. В то же время военный переводчик часто работает в непростых, а порой и в опасных условиях. Чтобы быть переводчиком, как и любым другим военным специалистом, нужно обладать мужеством и отвагой. Бывает, что от правильности перевода зависит жизнь и судьба конкретных людей, а порой и мир между народами. Это очень ответственная работа.

Теория и практика военного дела, вооружение и техника находятся в постоянном динамичном развитии. Соответственно, изменяется и военная терминология, такому специалисту приходится решать самые разнообразные служебные задачи. Военному переводчику необходимо постоянно работать над собой, совершенствовать свои знания, умения и навыки. В этой профессии важны такие качества, как хорошая память, отличные коммуникативные навыки, уверенность в себе, доброжелательность, а также выдержка, храбрость, выносливость, уравновешенность, стрессоустойчивость.



Профессию военного переводчика можно получить на военном факультете в Белорусском государственном университете, где осуществляется прием абитуриентов на специальность «международные отношения» (специализация «международные отношения в военной сфере»). Выпускникам присваивается квалификация «Специалист по международным отношениям. Переводчик-референт». Готовят военных переводчиков и в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации.

Наша страна из года в год расширяет международное военное сотрудничество. А потому профессия «военный переводчик» в Вооруженных Силах Республики Беларусь всегда будет востребованной.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото Ирины Малиновской