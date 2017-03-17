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День открытых дверей

17.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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25 марта с 10.00 до 13.00 в учреждении образования «Минское суворовское военное училище» состоится день открытых дверей.

В программе мероприятия:

— встреча с командованием училища;

— ознакомление с условиями жизни и быта суворовцев, элементами учебно-материальной базы;

— разъяснение особенностей поступления в учреждение образования «Минское суворовское военное училище» в 2017 году.

Учреждение образования «Минское суворовское военное училище» находится по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 29 (проезд от станции метро «Немига» до остановки «Оперный театр» троллейбусами № 46, 53, автобусами № 38, 91).

Телефоны для справок: (8 017) 297‑29‑00, 334‑04‑78.

 
Теги: Минск
 
 
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25 марта с 10.00 до 13.00 в учреждении образования «Минское суворовское военное училище» состоится день...

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