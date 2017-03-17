Как говаривала героиня одного известного фильма: «Юбилеи нынче не в моде». Тем не менее юбилей — это повод оглянуться назад и удивиться, какой пройден путь, сколько всего достигнуто. Это хорошая возможность поблагодарить тех, кто был и кто есть рядом на жизненной дороге. Это шанс заглянуть в будущее в поисках перспектив, ведь знаменательная дата — всего лишь напоминание о возрасте, который символичен, будь то для человека или учреждения.



Сегодня исполняется 95 лет со дня основания государственного учреждения «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь». По словам председателя ЦВВК — главного эксперта Вооруженных Сил полковника медицинской службы Александра Горбарчука, Центральная военно-врачебная комиссия выполняет ответственные задачи по организации, руководству и контролю за проведением военно-врачебной и врачебно-летной экспертизы в белорусской армии. Ежегодно сюда поступает на рассмотрение около тысячи экспертных документов (свидетельства о болезни, справки на отпуск, медицинские заключения на получение страховых сумм и др.), порядка 200 обращений граждан и юридических лиц и т. д.

Истоки

— История военно-врачебной экспертизы как составной части системы медицинской экспертизы связана с развитием государства, — отметил Александр Горбарчук. — Деятельность военно-врачебной экспертизы всегда регулировалась законодательными актами. И первым из них было Соборное уложение царя Алексея Михайловича (1646 год), согласно которому врачи Аптекарского приказа должны были давать заключения по поводу освидетельствования стрельцов и служивых людей: «Можно ль от тех ран и увечий излечиться и впредь Великого Государя службу служить?».

Первое исследование, посвященное врачебной экспертизе рекрутов в России, принадлежит перу известного военного медицинского эксперта Ивана Протасова и датируется 1801 годом. Спустя пять лет главный инспектор по военной сухопутной медицинской части, лейб-хирург и придворный врач Яков Виллие разработал первое наставление с расписанием болезней, согласно которому врачей стали привлекать к отбору новобранцев.

После октября 1917 года советское правительство уделяло должное внимание организации военно-врачебной экспертизы. 18 марта 1922 года приказом Реввоенсовета Советской Республики и Народного комиссариата здравоохранения было утверждено положение и штаты фронтовой (окружной) военно-врачебной комиссии. Именно этот день и считается днем рождения Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Республики Беларусь как специализированной военной медицинской организации.

По окончании Великой Отечественной войны на территории Белорусской ССР было сформировано два военных округа — Барановичский и Минский, в каждом из которых функционировала своя военно-врачебная комиссия. В феврале 1946 года эти округа были объединены в Белорусский военный округ, его военно-врачебную комиссию образовали на основе двух предшественниц.

До августа 1948 года военно-врачебная комиссия функционировала на правах отдела военно-медицинского управления округа, а затем была преобразована в окружную военно-врачебную комиссию. В январе 1972 года ей был присвоен общевойсковой номер, и она стала называться 13‑й окружной военно-врачебной комиссией. В 1981‑м состоялось ее переименование в 13‑ю военно-врачебную комиссию Белорусского военного округа.

После провозглашения суверенитета Республики Беларусь военно-врачебная комиссия была преобразована в Центральную военно-врачебную комиссию Министерства обороны, в ноябре 1998 года ее переименовали в Центральную военно-врачебную комиссию Вооруженных Сил. В марте 2004‑го на ее базе было создано одноименное государственное учреждение.

— В результате научно-методических, организационных и практических мероприятий была создана отечественная система военно-врачебной и врачебно-летной экспертизы, отвечающая современным требованиям комплектования и медицинского обеспечения Вооруженных Сил и других воинских формирований, — рассказал полковник медицинской службы Александр Горбарчук. — Разработанная нормативная правовая база позволяет нам быть на страже здоровья и социальной защиты людей в погонах и членов их семей.

Сегодня и завтра

На современном этапе штатная структура ЦВВК претерпела изменения, исходя из задач, стоящих перед Вооруженными Силами в настоящее время. После реорганизации, которая проходила в Центральной военно-врачебной комиссии в 2013–2014 годах, она функционирует в составе двух отделов. Первый — отдел пополнения и комплектования военных учебных заведений (курирует вопросы, связанные с медицинским освидетельствованием при призыве на военную службу, службу в резерве, поступлении в военные учебные заведения), второй — отдел экспертизы военнослужащих и военнообязанных (занимается вопросами освидетельствования военнослужащих, врачебно-летной экспертизой, отбором специалистов, граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил, экспертизой бывших военнослужащих).

Центральная военно-врачебная комиссия — единственная штатная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил.

— Одно из непростых направлений деятельности Центральной военно-врачебной комиссии — рассмотрение обращений граждан, — заметил ее руководитель. — В ЦВВК обращаются бывшие военнослужащие, когда в медико-реабилитационных экспертных комиссиях по установлению группы инвалидности рассматриваются их документы. Наши специалисты после изучения соответствующей документации устанавливают, было ли связано с военной службой заболевание, которое привело к инвалидности гражданина. Работа врачей-экспертов не терпит ошибок, ведь им приходится принимать решения, которые влекут за собой определенные правовые последствия.

Помимо текущей работы, связанной с освидетельствованием различных категорий военнослужащих, сотрудники ЦВВК участвуют в разработке нормативных документов, методических рекомендаций по проблемам военно-врачебной экспертизы и врачебно-летной экспертизы. Например, за последние несколько лет были внесены изменения в совместное постановление министерств обороны и здравоохранения, которое определяет требования к состоянию здоровья граждан. Они затрагивают положения, связанные с призывом на военную службу при наличии некоторых заболеваний. Кроме того, урегулированы отдельные положения, касающиеся состояния здоровья офицерского состава.

В ведении Центральной военно-врачебной комиссии — также подготовка и усовершенствование врачебных кадров по экспертизе.

Главная задача ЦВВК на ближайшую перспективу — совершенствование военно-врачебной экспертизы, которое будет происходить в сотрудничестве с эскулапами в погонах и их коллегами из гражданского здравоохранения.

Историю творят люди

— О любом учреждении судят прежде всего по его сотрудникам, — подчеркнул Александр Горбарчук. — Поэтому хочется сказать добрые слова в адрес основателей и первых руководителей нашей организации — докторов Ильинского и Жарова. К сожалению, о них мы больше ничего не знаем, даже их имен и отчеств… Значительный вклад в становление и развитие военно-врачебной экспертизы на современном этапе внесли Николай Король, Геннадий Забудько, Александр Кириллов, Анатолий Стариков, Олег Слипченко, в разное время возглавлявшие ЦВВК.

Нельзя не упомянуть и о ветеранах, профессионалах военно-врачебной экспертизы высочайшего класса — Иване Моисеенко, Алексее Горбатенкове, Владимире Коневе, Антоне Нагорном, Александре Коробейникове, Александре Трусове, Владимире Рыльцове, Владимире Винтонике, Сергее Лакомом, Викторе Нестеренко, которые пользуются заслуженным авторитетом в коллективе.

В ЦВВК проходили службу на разных должностях полковники медецинской службы Олег Бобрик, Александр Самарин, Арутюн Тригубов, Геннадий Ярош, Виктория Кугач, Сергей Бобоха.

Сейчас в Центральной военно-врачебной комиссии трудятся высококвалифицированные врачи, имеющие подготовку по различным специальностям. Большинство из них — специалисты высшей квалификационной категории. Это полковники медицинской службы Юрий Драгун, Юрий Демидович, Александр Маркушевский, Юрий Мелюшко, подполковники медицинской службы Руслан Курленко, Дмитрий Свигло, Дмитрий Крупский, Николай Гаевский, Олег Бондаревич, Дмитрий Нестерович, Роман Дудинский, Людмила Фотьянова, Юрий Черепков, Андрей Кетрис, старший прапорщик Елена Казакова.

Важно отметить и вклад в общее дело врача-эксперта Светланы Найдёновой, юрисконсульта Олеси Гапанович, фельдшеров Валентины Сазоновой и Натальи Уельской.

— В день юбилея я желаю своим подчиненным крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и жизненных сил, счастья, добра, семейного благополучия, оптимизма. Ну и, безусловно, профессиональных успехов в благородном деле служения людям, — резюмировал председатель ЦВВК — главный эксперт Вооруженных Сил полковник медицинской службы Александр Горбарчук.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора