Сегодня отмечается День внутренних войск МВД Республики Беларусь. Главной их задачей считается поддержание сил внутренних войск в состоянии готовности к выполнению задач по обеспечению национальной безопасности страны. В преддверии праздника в Островецком районе состоялось торжественное открытие военного городка войсковой части 7434, которая была создана для защиты и охраны БелАЭС и прилегающей к ней территории.



Министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич вручил Боевое Знамя воинской части командиру отдельного специального батальона по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов подполковнику Виктору Жадобину.

Игорь Шуневич отметил, что качество выполнения служебно-боевых задач, уровень профессиональной и боевой подготовки неразрывно связаны с тем, в каких условиях живет личный состав. И военнослужащие войсковой части 7434 стали обладателями современного благоустроенного военного городка. На каждом из объектов, будь то административное здание, спортивный комплекс или столовая, использованы современные строительные материалы. Помещения оснащены новой мебелью и техническими средствами.

Подполковник Виктор Жадобин подчеркнул: получив из рук министра внутренних дел Боевое Знамя воинской части, он воспринял это событие с гордостью и большой ответственностью. И уверил в том, что военнослужащие с честью и достоинством выполнят все поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности Белорусской атомной электростанции. Она начнет работать, находясь под надежной защитой.

После того как была перерезана красная лента, состоялась экскурсия по территории воинской части. Затем военнослужащие в/ч 3214 внутренних войск МВД продемонстрировали приемы самозащиты, рота почетного караула этой части продемонстрировала плац-концерт. А заслуженный коллектив Республики Беларусь Ансамбль песни и танца внутренних войск подарил военнослужащим и их семьям праздничный концерт.

Стоит отметить, что все принятые на службу офицеры и прапорщики обеспечены арендным жильем в новостройках Островца.

Семья прапорщика Дмитрия Яшечкина — ее глава, жена Наталья, сын Владислав и дочь Полина — обжила новую трехкомнатную просторную квартиру, в которой есть все необходимое. Владислав уже успел найти новых друзей в школе, а маленькая Полина — в детском садике.

Контролер-оператор специальной роты охраны в/ч 7434 младший сержант контрактной службы Сергей Якимук прошел срочную службу в в/ч 3214, затем успешно сдал нормативы по физической подготовке и прошел психологическое тестирование. Так он смог поступить на контрактную службу в в/ч 7434. Парня направили на учебу в Россию, где он освоил особенности охраны особо важных объектов, узнал, как действовать в различных ситуациях, чтобы пресечь проникновение нарушителей на охраняемую территорию.

Сергей Якимук отметил, что служить здесь очень интересно. Рад, что решен и жилищный вопрос — выделена арендная однокомнатная квартира в Островце. А в дальнейших планах парня — продолжить учебу и получить офицерское звание.

Заместитель командира роты охраны по идеологической работе старший лейтенант Олег Березин также рад тому, что служит именно в этой воинской части:

— Целенаправленно шел к этому, прошел сложный отбор. До этого служил в в/ч 5448 внутренних войск, приобрел опыт, который надеюсь применить в процессе службы. Переехал сюда вместе с женой, а недавно родилась дочь Ксения. Нам предоставили двухкомнатную квартиру, так что жилищными условиями довольны.

Кстати, отец Олега проходил срочную службу во внутренних войсках. А дядя погиб в 1988 году в Афганистане: он был механиком-водителем БМП, двигался в колонне — и попал под обстрел…

Старший лейтенант Березин не жалеет, что переехал из столицы в райцентр. Офицер не сомневается: Островец развивается быстро и скоро станет еще более уютным и комфортным для жизни.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора