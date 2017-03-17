В нынешнем году Всемирная организация союзов потребителей предложила в качестве девиза праздника — Всемирного дня защиты прав потребителей — слоган «Потребительские права в цифровую эпоху». Это связано с тем, что сейчас все больше покупок совершается через Интернет, а число онлайн-сервисов и услуг постоянно растет.



В Беларуси за последние четыре года количество интернет-магазинов увеличилось более чем вдвое. Как сообщила на пресс-конференции для журналистов начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, сейчас розничную интернет-торговлю в нашей стране осуществляет более 8.000 субъектов торговли, которым принадлежит около 14.000 интернет-магазинов. Причем права любителей совершать покупки посредством удаленного доступа защищены в не меньшей степени, чем у клиентов обычной торговой сети.

В частности, все интернет-магазины в обязательном порядке регистрируются в Торговом реестре. Продавец на своем сайте должен довести до сведения потребителя информацию о наименовании своей организации, юридический адрес, УНП.

Кроме того, законом «О защите прав потребителей» и Правилами осуществления розничной торговли по образцам четко определено, какая информация, помимо данных о продавце, должна быть указана на сайте интернет-магазина. Это касается наименования товара, местонахождения изготовителя и импортера, гарантийных сроков на товар, даты изготовления, срока службы и цены товара, наличия его в продаже, срока доставки.

Делу поможет «Корзина»

Сейчас готовятся изменения в Правила осуществления розничной торговли по образцам. Наличие функции «Корзина» в интернет-магазинах станет обязательным. При этом предлагается закрепить норму о том, что договор купли-продажи товара считается заключенным с момента оформления потребителем заявки, в том числе через электронную корзину на сайте магазина. С этого момента существенные условия договора не могут корректироваться продавцом в ущерб интересам потребителя. Функция «Корзина» позволит фиксировать время заказа, количество единиц товара и его цену. Следовательно, потребитель в случае возникновения спора сможет использовать эту информацию в качестве доказательства обязательств продавца.

Планируется также ввести запрет на установление различных цен и тарифов в зависимости от наличной или безналичной формы оплаты товаров, работ и услуг. Соответствующие изменения в закон о защите прав потребителей могут быть внесены до конца текущего года.

Законопроект преду­сматривает обязанность продавца (исполнителя) возвращать деньги потребителю в той же форме, в какой была произведена оплата товара (работы, услуги), если стороны не договорились об ином.

Также предлагается увеличить срок гарантийного ремонта с 14 до 30 дней при получении соответствующего согласия потребителя.

В случае принятия законопроекта гарантийные мастерские будут обязаны проводить по заявке продавцов проверку качества товара в течение трех дней со дня его получения. Продавцы получат право взыскивать с потребителя убытки за хранение отремонтированного или прошедшего экспертизу товара по истечении двухмесячного срока со дня письменного предупреждения потребителя.

Социальные сети — только для личных вещей

— Необходимо внимательно относиться к покупке товаров по предложениям в социальных сетях, — подчеркнула Ирина Барышникова. — Как известно, в соцсетях реализация товаров, работ, услуг запрещена: можно продавать только свои личные вещи, бывшие в употреблении. При этом помочь потребителю, купившему таким образом некачественный товар, будет очень сложно. Порой не удается даже установить лицо, которое продало товар, поскольку владельцы социальных сетей такую информацию не предоставляют.

Подготовил Михаил Дубравин, «Ваяр»