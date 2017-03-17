В январе нынешнего года на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» в статье Михаила Дубравина «Осторожно: мобильные мошенники!» мы рассказали читателям о некоторых вариантах мобильного обмана, которыми пользуются нечестные люди. Мобильные мошенники, по сути, мало чем отличаются от «традиционных». И те и другие используют различные методы психологического воздействия. Страсть к наживе, стремление людей обезопасить попавшего в беду близкого человека — все это на протяжении многих столетий использовалось преступниками.



На текущей неделе в Беларуси прошел новый всплеск телефонного мошенничества… На официальном сайте ГУВД Мингорисполкома 14 марта была размещена информация следующего содержания:

«Вчера в Минске операторами службы «102» ГУВД Мингор­исполкома были зафиксированы случаи завладения денег мошенническим путем человеком, который, представляясь сотрудником ГАИ или следователем, звонил минчанам и сообщал, что у их родственников возникли проблемы, для благоприятного решения которых ему необходимо передать определенную сумму денег.

Как рассказала начальник службы милиции «102» Наталья Кудрявцева, в одном из случаев звонок поступил ребенку восьми лет. Звонивший человек представился сотрудником милиции, сказал, что отец ребенка избил мужчину, которому теперь на лечение нужны деньги. После этого звонка у окна дома, где проживает ребенок, стоял парень и ждал, пока тот сбросит ему деньги. Однако домой вовремя вернулась мама, ожидаемых денег злоумышленник не дождался и убежал. Узнав о произошедшем, женщина обратилась в милицию.

В другом случае пострадала пожилая женщина. Ей позвонил якобы сотрудник милиции и сказал, что ее внук попал в ДТП. Для положительного решения вопроса нужны деньги, за которыми обещали подъехать домой. К счастью, и в этот раз план злоумышленника провалился — его спугнул внук, который вернулся вовремя домой. Узнав от бабушки о звонке неизвестного человека, парень сообщил в милицию.

Для следующей своей «жертвы», тоже пожилой женщины, злоумышленник придумал, что ее внука сбила машина и решение вопроса стоит тысячу белорусских рублей. За деньгами приехали прямо домой.

Еще один подобный факт произошел с женщиной, проживающей на проспекте Независимости. Ей позвонил якобы следователь из Санкт-Петербурга, который сообщил о некоторых проблемах у внука. Чтобы помочь своему родственнику, бабушка передала злоумышленнику 10 тысяч долларов США. В настоящее время злоумышленника разыскивает милиция.

— Милиция призывает граждан не доверять подобным сообщениям, а сразу проверять информацию у своих родных, знакомых, — рекомендует Наталья Александровна. — В данном случае, как мы видим, звонки поступали пожилым людям и детям — самой доверчивой категории граждан. Если вам звонит неизвестный человек и под разными сомнительными предлогами просит денег, сразу сообщайте об этом в милицию. Предупредите пожилых родителей и детей, чтобы они не доверяли незнакомым людям, не вступали с ними в диалог, какими бы убедительными те ни были».



На своей странице в социальной сети «Фейсбук» один из пользователей пишет: «К моей бабушке в Минске позвонили в дверь. Вошли, сказали, что я сбил человека. Кто-то моим голосом по телефону попросил деньги. Бабушка отдала все, что копила всю жизнь. Этого достаточно, чтобы купить новый автомобиль. Заявление в милицию мы уже подали. Обещали, что злоумышленников найдут».

Иногда — к счастью, довольно редко — события развиваются по-другому. «Тревожный» звонок раздается с телефона, который был украден у вашего родственника или знакомого человека. Когда на экране определился знакомый номер, а серьезный голос рассказывает жуткие вещи, держать себя в руках очень трудно… И обеспокоенные люди, как правило, спешат помочь человеку, попавшему в беду.

Однако не стоит спешить и в данном случае. Если после окончания такой беседы связаться с близким человеком вам не удается, единственный выход — срочно обратиться в правоохранительные органы. Там о таких видах мошенничества известно, и сотрудники МВД прекрасно знают, как действовать в данном случае.

…Буквально через несколько дней после опубликования вышеуказанной информации объектами обмана стали абоненты мобильных сетей.

«Ждал звонка от бизнес-партнера из России, — пишет в соцсетях молодой человек. — Раздался звонок на мобильный, по «Вайберу», с литовского номера с кодом +3706. Я поднял трубку, но звонок сбросили… Позже российский партнер рассказал — якобы мою трубку сняла некая девушка, сказала ему: «Вам Алексея? Подождите минутку, сейчас позову», ушла звать и… пропала. Все попытки дозвониться заканчивались тем же: девушка, просьба подождать и бесконечная тишина в трубке».

Вот еще один случай: человек набирал номер пожилой мамы, которая живет одна. Незнакомая девушка сказала: «Сейчас позову» и ушла. Через 15 минут он бросил трубку, набрал снова. Трубку сняла та же барышня. Встревоженный сын решил обратиться за помощью к соседям мамы. Как оказалось, она была дома, но никаких телефонных звонков к ней не поступало.

Как пояснили специалисты в области телекоммуникаций, белорусский абонент за входящий звонок, к счастью, не платит. Однако советуют предупредить родителей, детей и просто знакомых людей об этой схеме. И если вдруг вы все же попали на ответ девушки, лучше завершите звонок.

Сотрудники милиции преду­преждают: мошенники говорят очень убедительно, и попасть на их уловку легко. При этом жертвами аферистов зачастую становятся пожилые люди и дети, которых легко обмануть.

Сейчас минская милиция ищет мошенников. Если вы сами стали их жертвой, звоните в службу «102».

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»

Советы специалистов

Не доверяйте тем, кто представляется милиционером, следователем и требует от вас денег. Уточните, сотрудником какого отдела органов внутренних дел или следственного комитета является представившийся вам человек, позвоните туда и узнайте, есть ли у них такой работник.

Будьте бдительны, если вам позвонил человек с незнакомого номера и представился вашим родственником. Позвоните своим родным сами и уточните, все ли с ними в порядке. Не паникуйте, если вы не можете сразу к ним дозвониться. Дождитесь их звонка.

Предупредите пожилых родителей и детей об опасности. Объясните им, что доверять незнакомым людям и вступать с ними в диалог нельзя. Тем более если они просят денег.

Если вас шантажируют, требуют денег — звоните в милицию.