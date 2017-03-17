МИНСК, 17 мар – Sputnik. Абоненты РУП "Белтелеком" могут столкнуться со сложностями с доступом в интернет во вторник 21 марта, сообщили Sputnik в пятницу в компании.

По данным Белтелекома, возможные проблемы вызваны работами на сетях связи с 01:00 до 06:00.

"Будут проводиться работы на оборудовании сети передачи города Минска. Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть интернет", – сказали в пресс-службе оператора.

Там также уточнили, что временные сложности при доступе в сети вероятны у абонентов услуг ByFly и Home Wi-Fi.

В компании принесли абонентам извинения за причиненные неудобства.