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"Белтелеком" предупредил о перебоях с интернетом 21 марта в Минске
17.03.2017 20:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Абоненты РУП "Белтелеком" могут столкнуться со сложностями с доступом в интернет во вторник 21 марта, сообщили Sputnik в пятницу в компании.
По данным Белтелекома, возможные проблемы вызваны работами на сетях связи с 01:00 до 06:00.
"Будут проводиться работы на оборудовании сети передачи города Минска. Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть интернет", – сказали в пресс-службе оператора.
Там также уточнили, что временные сложности при доступе в сети вероятны у абонентов услуг ByFly и Home Wi-Fi.
В компании принесли абонентам извинения за причиненные неудобства.
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Временное отсутствие доступа в интернет возможно у абонентов услуг ByFly и Home Wi-Fi.
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