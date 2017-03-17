﻿ Комиссия ООН приняла резолюцию Беларуси по наркотикам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Комиссия ООН приняла резолюцию Беларуси по наркотикам

17.03.2017 20:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) 17 марта приняла инициированную делегацией Беларуси резолюцию "Продвижение научно-обоснованных программ и стратегий, затрагивающих школу, семью и общество, в целях предотвращения потребления наркотиков среди детей и подростков", сообщили Sputnik в МИД республики.

Комиссия ООН приняла резолюцию Беларуси по наркотикам
© Pixabay.com
Минздрав: наркоманов в Беларуси за 10 лет стало больше в 1,4 раза

Сообщается, что резолюция по данной теме была принята на юбилейной 60-й сессии, при этом такой документ в рамках Комиссии рассматривался впервые.

"Основной посыл этого решения состоит в том, что семья, школа и общество призваны играть ключевую роль в деле борьбы с потреблением наркотиков среди молодого поколения", – сообщили в МИД. 

В ведомстве отметили, что в резолюции предлагается ряд практических мер, которые направлены на разработку и реализацию превентивных анти-наркотических программ и стратегий, вовлекающих семью, школу и общество. 

"Документ призывает государства-члены ООН обмениваться соответствующим опытом и поручает Управлению ООН по наркотикам и преступности оказывать государствам соответствующую техническую помощь", – уточнили в ведомстве.

Соавторами решения стали 45 государств, в том числе Казахстан, Россия и Таджикистан, все страны Европейского cоюза, а также Канада, Норвегия и США.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соавторами решения стали 45 государств, в том числе Казахстан, Россия и Таджикистан, все государства Европейского cоюза, а также Канада, Норвегия и США

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Отшельники и повелители волков. Как семья биологов развивает экотуризм на севере Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика