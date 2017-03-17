МИНСК, 17 мар – Sputnik. Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) 17 марта приняла инициированную делегацией Беларуси резолюцию "Продвижение научно-обоснованных программ и стратегий, затрагивающих школу, семью и общество, в целях предотвращения потребления наркотиков среди детей и подростков", сообщили Sputnik в МИД республики.

Сообщается, что резолюция по данной теме была принята на юбилейной 60-й сессии, при этом такой документ в рамках Комиссии рассматривался впервые.

"Основной посыл этого решения состоит в том, что семья, школа и общество призваны играть ключевую роль в деле борьбы с потреблением наркотиков среди молодого поколения", – сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что в резолюции предлагается ряд практических мер, которые направлены на разработку и реализацию превентивных анти-наркотических программ и стратегий, вовлекающих семью, школу и общество.

"Документ призывает государства-члены ООН обмениваться соответствующим опытом и поручает Управлению ООН по наркотикам и преступности оказывать государствам соответствующую техническую помощь", – уточнили в ведомстве.

Соавторами решения стали 45 государств, в том числе Казахстан, Россия и Таджикистан, все страны Европейского cоюза, а также Канада, Норвегия и США.