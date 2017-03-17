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Вильняля сегодня позеленеет в честь Дня святого Патрика
18.03.2017 09:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Праздничные мероприятия, посвященные Дню святого Патрика, пройдут в субботу в Вильнюсе, передает
День покровителя Ирландии — святого Патрика — отмечается ежегодно не только в этой стране, но и во всем мире. Литва празднует его уже в шестой раз.
© Sputnik / Артем Бордовский
Как передает агентство, в этом году праздничные мероприятия будут проходить в субботу и воскресенье во всех крупных городах мира, включая Нью-Йорк, Лондон, Сидней и другие.
В Вильнюсе день покровителя Ирландии будут отмечать с 13 часов дня в субботу — мероприятия начнутся с концерта, в 15:00 собравшихся поприветствует посол Ирландии в Литве Дэвид Нунан, после чего реку Вильнялю окрасят в зеленый цвет.
Отмечается, что красители, которые применят для окрашивания речной воды, безвредны и быстроразлагаемы.
Продолжатся праздничные мероприятия выступлениями различных артистов.
Впервые День святого Патрика был упомянут 17 марта 1737 гола в американском Бостоне. Считается, что именно в этот день скончался святой Патрик, которому был 461 год. День смерти святого был провозглашен христианским праздником в начале XVIII века и отмечается католической, а также рядом протестантских церквей. Праздник символизирует принятие Ирландией христианства.
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Вещества, которые будут добавлены в речную воду для окраски, безвредны и быстроразлагаемы.
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