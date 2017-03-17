35-летняя мама пятилетнего сына обратилась в суд в надежде получать алименты от бывшего супруга, который в последние годы перестал финансово поддерживать ребенка и оказывать помощь в воспитании. Результаты ДНК-теста удивили истца: отцом мальчика был отнюдь не бывший супруг, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

На момент подачи заявления бывший муж не имел постоянной работы, доходы основывались на случайных заработках. Но бывшая жена, имея законные основания, попыталась добиться от него минимальных алиментных выплат. Мужчина, не желая дополнительных материальных обременений, оттягивал с вынесением решения не в свою пользу. Поэтому он заявил в суде, что этот ребенок не его, хотя сомнений в своем отцовстве на тот момент не было.

Так или иначе, для разрешения спорного вопроса была назначена судебно-генетическая экспертиза. Мужчина понимал, что после проведения ДНК-теста никаких аргументов для отрицания своего кровного родства не будет. Вероятно, поэтому он не явился на очередное судебное заседание, предполагает официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области Татьяна Сивицкая:

— Результаты экспертизы удивили женщину: они исключили отцовство бывшего супруга. Таким образом, молодой человек был освобожден от содержания несовершеннолетнего ребенка.

В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области отмечают, что вопрос выплаты алиментов является одной из основных причин обращения граждан за проведением генетической экспертизы. Как показывает практика, в последнее время, чтобы избежать семейных неурядиц, не уверенные в своем отцовстве мужчины предпочитают обращаться за установлением отцовства самостоятельно, предоставляя в отдел судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз биологический материал, например, образцы слюны.

Цифра С начала 2017 года в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области выполнено 60 экспертиз по установлению отцовства, в 2016 году — 261.