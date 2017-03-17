Специалист профилактической медицины Екатерина Степанова продолжает рассказать о самых главных параметрах организма, которые важно всегда держать на контроле.

Кислород +вода

Все мы знаем, что нужно контролировать артериальное давление и измерять пульс. Но есть не менее значимые показатели, информирующие о здоровье организма, о которых мы практически ничего не знаем. Кислотно щелочное равновесие организма — одно из них.

Давайте разберемся по порядку. Человек — единая биологическая система. Ежеминутно, ежесекундно в нас рождаются и умирают миллиарды клеток, они постоянно обновляются. Все эти процессы абсолютно невозможны без кислорода, воды и водорода.



© Sputnik/ Оптимальные значения Ph в организме человека

Кислород поступает к нам в организм, растворенный в воде. Под определенным давлением 120/80, если мы здоровы, он попадает в кровь, а оттуда разносится к нашим клеткам.

Кровь на 85% состоит из жидкой части (в т.ч. из воды) и на 15% из форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и т.д.). По определению ВОЗ, жизнь-это постоянное перестроение аминокислот в живом организме в воде и с водой при помощи ферментов. Все дело в том, как много кислорода и воды получают клетки.

Потому что без воды: немного занимательной химии

Вода — уникальная жидкость. Это живая информационная структура. Она не имеет формы, запаха, вкуса, она не может бесследно исчезнуть. Но ее кристалл легко разрушить любыми агрессивными действиями: свч — и квч- лучами, активным встряхиванием и т.д.

В начале ХХ столетия датский химик Сорен Петр Лауриц ввел показатель рН. Он отражает степень кислотности или щелочности среды.

pН определяется количественным отношением в воде ионов Н+ и гидроксид-ионов ОН-, образующихся при диссоциации воды.

Шкала pH определяет кислотность вещества со значениями от 1 до 14. Все, что меньше 7 — кислота. Все что больше 7 — щелочь. Положение 7.0 — условно нейтральное (показатель дистиллированной воды). При растворении в воде каких- либо веществ она меняет свой pH либо в сторону кислоты, либо в сторону щелочи.



© Pixabay.com Вода - ключ к здоровью

Почему показатель pH так важен для нас?

Наш организм живет и правильно функционирует только в слабощелочной среде. pН главной жидкости организма — крови 7,43 (+/- 0,02). Этот показатель одинаков для всех людей на Земле.

В развитых странах разговор врача с пациентом начинается с показателя рH слюны! Если есть отклонения от номы — экстренно собирается анамнез физиологии жизни: что ест человек, что пьет, сколько и в каких количествах.

По величине показателя рН крови реаниматологи понимают, сколько времени у них осталось, чтобы спасти человека. Да и вообще — есть ли шансы. Показатель биологической смерти организма — рН 7,11.

И если мы научимся в этом разбираться, поймем правила биохимической жизни — то здоровое долголетие нам обеспечено априори. Ведь в проблемах нашего здоровья виноваты мы сами, не врачи, ведь они не едят за нас чипсы, шашлык и сосиски.

pН- водородный показатель организма, он регулятор всех систем и органов, ведущая константа жизни!

Из-за нашего неправильного отношения к себе он может быть не в норме долго: день, месяц, год, потихоньку изнашивая весь организм. Чем позже мы спохватимся, тем труднее будет все восстановить!

Люфт уровня pН организма - от 7 до 8. Почему это для нас так важно? Потому что именно в условиях такой среды идут все обменные процессы организма, работа ферментов, выработка гормонов, обмен энергией, развитие жизни!

Какие минералы помогают поддерживать pН баланс?

В природе есть 6 щелочных минералов, которые регулируют среду и могут удержать кислород.

Это Na, K, Mg, Ca, Fe, Мо (молибден), но он встречается очень редко. Особый интерес представляют первые четыре.

Ощущения, когда меняется кислотно-щелочной баланс, знакомы каждому: злоупотребил алкоголем — закислил организм. Поэтому нам подсознательно хочется соленого рассола, а это Na.



© Sputnik / Виктор Толочко Педиатр Дмитрий Чеснов: чтобы быть здоровым, ребенок должен болеть

А когда перенервничал и застучало сердце, сосуды сузились — это Mg. Если вы кислого и консервированного переели — почки откликнулись, поднялась температура, повысилось давление — это К (калий).

Когда суставы ломит, зубы крошатся и ногти слоятся, при этом еще и волосы выпадают — в организме нехватка Са.

Эти металлы помогают поддерживать нам кислотно-щелочное постоянство внутренней среды организма.

Как это происходит? РН крови- 7,43. Все органы и системы нашего организма будут поддерживать этот показатель любой ценой. Даже ценой частичной гибели органа. Организм забирает из себя любимого все, чтобы держать pH-равновесие крови, иначе остановиться сердце…

Но pH есть не только у крови. У нас есть контрольные среды-жидкости, которые позволяют отслеживать состояние организма и не доводить себя до болезни.

рН слюны — 7.0-7.5 (идеал) и этот показатель можно измерить самостоятельно обычными лакмусовыми бумажками. Если почувствовали неладное — рН слюны измеряется каждый час 10 дней с перерывом на ночной сон. Из анализа динамики будет понятно, когда и почему организм дает сбой.

Почему так важно пить воду?

Практически все, что мы едим и пьем на 80%-85% имеет кислую среду, а значит закисляет организм! Сейчас с легкостью можно найти таблицы продуктов щелочных и закисляющих, и правильно балансировать свой рацион. Обязательно учитывая в каких условиях "проживали свою жизнь продукты, фрукты, овощи и зелень".



© Pixabay.com Кислород в определенной степени может выравнивать рН организма - дышите почаще свежим воздухом

Важно не забывать и то, что все процессы в организме происходят в воде и с участием воды. Поэтому воду нужно пить обязательно, а также обязательно пить правильную воду: чистую, биологически безопасную, со слабощелочным рН, смягченную и очень желательно отрицательно заряженную. И ни в коем случае не газированную! Углекислота меняет свойства воды, даже минеральной. Превращая, практически в яд! Дистиллированную воду тоже пить нельзя — она вымывает минералы! К сожалению, водопроводную тоже. Она уже имеет сдвиг в кислую сторону, как, впрочем, и многие бутилированные воды. Поэтому не лишним будет измерить рН воды — этим вы сохраните свое здоровье.

Чем опасно закисление организма?

Помимо этого вода вымывает 80% водорастворимых токсинов из организма и образующихся в результате обменных процессов кислот, оберегая наши почки.

Мы должны выделять в сутки не менее 1.5 литров мочи светло-соломенного цвета кислой реакции. Если мы безрассудно закисляем организм и не пьем нужную норму правильной воды, то почки фильтруют и выделяют практически уксус, разрушая свои клетки.

Когда организм закислен страдает иммунная система, лимфа не справляется с защитой. Кислота разрушает клетки почек присоединяется бактериальный фактор-здравствуй пиелонефрит или гламелуронефрит!

Идеальные условия существования всех вирусов, грибов, паразитов и других непрошенных гостей — кислая среда! В щелочной среде они просто-напросто гибнут! Это же касается и всех неблагополучных онкологических клеток! Научным путем было доказано, что онкологические клетки стремительно развиваются в кислой и наоборот стремительная гибель в щелочной! Думаю, это очень серьезный повод, чтобы задуматься!

Отчего появляются проблемы с суставами?

рН внутрисуставной жидкости — 7,74. Если мы живем, как хотим и закисляем организм, то он будет забирать щелочные металлы сначала из суставной жидкости (начинается артрит), потом и из самого хряща, что приведет к его сначала частичному разрушению (артроз), а потом и полному разрушению — тут уже только эндопротез может спасти ситуацию.



© Pixabay.com Один из сигналов рН неблагополучия организма - проблемы с суставами

То же самое происходит и с лимфой и внутримозговой жидкостью. Их рН 7.47-7.5. Если организм не стабилен, находится в состоянии выживания, то ослабевают обеззараживающие свойства лимфы и начинается общая интоксикация с повышением температуры, если же в процесс вовлекается внутримозговая жидкость, то результат может быть роковым.

Просто лечить проблему бесполезно, надо стабилизировать рН. Потом что воздействием медикамента на конкретный заболевший орган мы лишь купируем синдром и еще больше закислим организм. По цепочке начнет страдать следующий орган — и опять таблетки, и опять…

Пока не будет восстановлена рН среда — не будет выздоровления!

А еще очень важно не забывать про кислород. Дышите, хоть иногда правильным воздухом, занимайтесь физкультурой или любой двигательной активностью. Сокращение мышц продвигает лимфу, движение укрепляет наши сосуды, в клетках мышц на митохондриях сгорают наши жиры переходя в энергию.

Кислород в определенной степени выравнивает рН организма. Будьте радостными и счастливыми, потому что положительные эмоции меняют структуру воды в жизненную для нас сторону, это тоже научно доказано! Любите себя и будьте здоровы!



