Как засеять газон и подготовить для него землю, как выбрать саженцы и когда их посадить, что делать на влажной почве, можно ли избавится от кротов и нужны ли садовые химикаты каждому саду, — об этом рассказал гость нового выпуска программы «Не стыдно спросить» .

На вопросы пользователей TUT.BY отвечал владелец питомника Zelensad Виталий Кутян. Трансляция в прямом эфире велась на странице портала в социальной сети Facebook , там можно увидеть полную версию. Сегодня же мы публикуем сокращенную версию для быстрой подготовки садовников к сезону.

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