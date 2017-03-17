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Садовник о том, как засеять газон, выбрать саженцы и нужна ли саду химия
18.03.2017 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Как засеять газон и подготовить для него землю, как выбрать саженцы и когда их посадить, что делать на влажной почве, можно ли избавится от кротов и нужны ли садовые химикаты каждому саду, — об этом рассказал гость нового выпуска
На вопросы пользователей TUT.BY отвечал владелец питомника Zelensad Виталий Кутян. Трансляция в прямом эфире велась на странице портала
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Как засеять газон и подготовить для него землю, как выбрать саженцы и когда их посадить, что делать на влажной почве, можно ли избавится от кротов и нужны ли садовые...
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