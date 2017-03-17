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В Беларуси по различным причинам задерживают журналистов и активистов

18.03.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В некоторых городах Беларуси 18 марта прошли задержания журналистов и активистов. Людей задерживали по разным поводам: от нарушений ПДД до причастности к кражам, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Фото: spring96.org

В Кобрине задержали журналистов «Белсат» Алеся Левчука и Милану Харитонову, приехавших снимать акцию протеста в Кобрине, на которую пришли около 25 человек, рассказал правозащитник Владимир Величкин.

«Они снимали собрание жителей Кобрина на главной площади города. Общественные активисты Алесь Мех и Василий Андреюк также находились на площади. К ним возникли вопросы со стороны сотрудников милиции. Журналисты сопроводили общественных активистов к машине, а через 5 минут Александру Меху позвонила женщина, которая сообщила, что журналисты „Белсата“ задержаны и их повезли в Кобринский РОВД», — рассказал правозащитник.

В Борисове сегодня утром сотрудники милиции задержали активиста Алеся Абрамовича и члена ОГП Ивана Помозова. Правозащитники сообщают, что к мужчинам подошли люди в штатском и пригласили проехать с ними в РУВД. Причиной было названо то, что активисты якобы планировали сегодня провести акцию протеста в Борисове. По данным канала «Белсат», кроме переодетых сотрудников милиции и подростков, на центральной площади никого нет.

Мужчин вскоре отпустили. Заместитель начальника милиции Березинский сообщил борисовскому правозащитнику, что Абрамович не был задержан, он приехал добровольно, с ним провели действия процессуального характера как со свидетелем по административному делу. По какому именно делу, правоохранитель не сообщил.

В РОВД также были доставлены журналисты "Белсата" Ольга Чайчиц и Андрей Козел.

В Лунинце ночью задержали члена Белорусской социал-демократической партии (Громада) Александра Невдоха. Мужчину забрали вместе с его девушкой, сказав, что он ее ограбил, отняв сумочку. Невдоха забрали в полночь, спустя 3 часа отпустили и снова задержали, сообщают местные активисты.

Утром сотрудники ГАИ несколько раз останавливали автомобиль гомельской журналистки Ларисы Щиряковой, которая ехала в Мозырь. Ей сообщили, что машина якобы находится в угоне и нужно ехать на проверку в Речицу. Женщина несколько часов находится под наблюдением правоохранителей в ожидании следователей из Гомеля.

Как рассказала Щирякова БелаПАН, помимо прочего ее хотят проверить на причастность к краже денег у жительницы деревни Романовичи Гомельского района.

По дороге из Витебска в Новополоцк в Шумилинском районе сотрудники ГАИ задержали автомобиль с журналистами Сергеем Русецким и Владимиром Луневым, сообщает «Радио Свобода». Сначала их обвинили в нарушении правил дорожного движения и отпустили. Позже их снова задержали, уже в Полоцком районе, и везут в Полоцкий РОВД. Милиционеры говорят, что будут проверять, не перебиты ли номера на кузове автомобиля.

По данным правозащитников, с начала марта более 200 оппозиционеров, журналистов, активистов, правозащитников и рядовых граждан задержаны во время протестов, связанных со строительством бизнес-центра у Куропат и налогом на тунеядство. После акций протеста против налога на тунеядство в Беларуси прошли суды над задержанными, люди получили штрафы и аресты до 15 суток.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В некоторых городах Беларуси 18 марта прошли задержания журналистов и активистов. Людей задерживали по разным поводам: от нарушений ПДД до причастности к...

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