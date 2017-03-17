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Аэрофлот отменил воскресный рейс в Минск
18.03.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" отменила рейс SU1840 в Минск из Москвы, который должен был вылететь в белорусскую столицу в воскресенье в 12:20, свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Также отменен и обратный рейс Аэрофлота SU1841 из Минска в Москву на 14:40.
Другие рейсы, назначенные на воскресенье из Минска в Москву и обратно, согласно данным онлайн-расписания, состоятся в положенное время.
Также Аэрофлот отменил еще два рейса в воскресенье — в Новосибирск и Тюмень. Причины отмены рейсов не сообщаются.
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Другие рейсы между столицами Беларуси и России состоятся согласно расписанию.
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