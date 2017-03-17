В результате домашних родов, которые произошли в квартире в Витебске, умерла новорожденная девочка. Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении матери ребенка, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Роженица с семьей — мужем и дочкой — живет в Санкт-Петербурге. В Витебске проживает ее мать. К ней и приехала в феврале этого года женщина, чтобы родить в ее квартире своего второго ребенка. Девочка наглоталась околоплодных вод и начала задыхаться.

Мать вначале сама оказывала помощь дочке, потом приехала скорая. Новорожденную доставили в больницу, но через два часа после рождения она умерла.

В ноябре 2016 года женщина обращалась в консультацию областного роддома. Сообщила медикам, что рожать будет в Беларуси. Но сделает это в домашних условиях. Врачи предупреждали будущую мать о риске для нее самой и малыша, но она их не послушала.

Кстати, первого ребенка женщина также родила в домашней обстановке. В женской консультации она тогда не наблюдалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности).