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весенний снег в Беларуси
18.03.2017 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Погода дразнит белорусов на этой неделе: то светит ласковое солнышко, то сгущаются тучи, идет дождь, мокрый снег и дует холодный ветер. Удивляет природа и в выходные. Синоптики предупреждали, что погода
Утром 18 марта читатели TUT.BY прислали «заснеженные» фотографии.
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Синоптики предупреждали, что погода ухудшится, станет прохладнее, пройдут дожди и мокрый снег. Но вряд ли кто-то ожидал, проснувшись, увидеть зимние пейзажи за...
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