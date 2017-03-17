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весенний снег в Беларуси

18.03.2017 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода дразнит белорусов на этой неделе: то светит ласковое солнышко, то сгущаются тучи, идет дождь, мокрый снег и дует холодный ветер. Удивляет природа и в выходные. Синоптики предупреждали, что погода ухудшится, станет прохладнее, пройдут дожди и мокрый снег. Но вряд ли кто-то ожидал, проснувшись, увидеть зимние пейзажи за окном.

Утром 18 марта читатели TUT.BY прислали «заснеженные» фотографии.


Мозырь, 18 марта 2017 года. Фото: ‪@bolottsevblog ‬

Мозырь, 18 марта 2017 года. Фото: ‪@bolottsevblog ‬

Так сегодня утром выглядела трасса М5, 100 километров от Минска, 18 марта 2017 года. Фото: читатель Сергей
 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждали, что погода ухудшится, станет прохладнее, пройдут дожди и мокрый снег. Но вряд ли кто-то ожидал, проснувшись, увидеть зимние пейзажи за...

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