Погода дразнит белорусов на этой неделе: то светит ласковое солнышко, то сгущаются тучи, идет дождь, мокрый снег и дует холодный ветер. Удивляет природа и в выходные. Синоптики предупреждали, что погода ухудшится , станет прохладнее, пройдут дожди и мокрый снег. Но вряд ли кто-то ожидал, проснувшись, увидеть зимние пейзажи за окном.

Утром 18 марта читатели TUT.BY прислали «заснеженные» фотографии.



Мозырь, 18 марта 2017 года. Фото: ‪@bolottsevblog ‬



Мозырь, 18 марта 2017 года. Фото: ‪@bolottsevblog ‬



Так сегодня утром выглядела трасса М5, 100 километров от Минска, 18 марта 2017 года. Фото: читатель Сергей

Публикация от Анюта Еременко (@eremenko_aniuta) Мар 18 2017 в 1:00 PDT

Публикация от Алексей Шеломицкий (@alex_shelomitsky) Мар 17 2017 в 11:37 PDT