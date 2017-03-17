Близится долгожданная пора отдыха и приключений для школьников — весенние каникулы. Насколько увлекательным и полезным станет это время, завист от родителей и педагогов. TUT.BY собрал самые интересные экскурсии и развлечения для детей в Витебске и за его пределами.



Фото: tourinfo.ru

Ранее мы рассказали о Витебску">нетривиальных экскурсиях по Витебску. Так, сотрудники туроператора «Илва» разработали три предложения, в основе которых пешеходная прогулка по исторической части города. Затем устраивается либо квест-игра, либо батлейка, либо мастер-класс по творчеству.

Сейчас мы узнали об этих и других нестандартных направлениях подробнее, и помогла нам в этом Янина Шмитс, руководитель компании «КС-тур». Она поделилась 7-ю идеями поездок, которые расширят кругозор школьников и могут изменяться в зависимости от предпочтений юных туристов.

Мастер-классы

Младшие школьники особенно любят интерактивные программы. Им не только говорят и показывают, но и дают самим что-то сделать, устраивают игры, а экскурсоводы облачаются в тематические костюмы.

В зависимости от темы путешествия, поры года и ближайших праздников это может быть мастер-класс по мыловарению, изготовлению игрушек, уроки по народным ремеслам.

Так, в мастерской шоколада в Тракае каждый может после инструктажа специалиста приготовить свои конфеты и сладкие фигурки. А затем их съесть!

Поездки в этнографические деревни

Дети с интересом участвуют в реконструкции народных обрядов, которые устраивают этнографические комплексы «Дудутки», «Наносы-Новоселье», музей в Строчицах и другие. Сейчас актуальны «Гуканне вясны», «Камаедзiца» и прочие мероприятия, где можно насладиться музыкой, песнями, танцами и играми наших предков.

Но не только этим покоряют белорусские деревни. Так, в «Дукорском маёнтке» можно посетить «перевернутый дом», ступив на потолок которого обнаруживаешь, что все предметы мебели и интерьера находятся в непривычном для человека положении. Мало кто может не поддаться на провокацию ловушки мозга.



Фото: Reuters

Нескучная наука

Для средних классов подходят поездки с научным уклоном: например, в музей популярных наук «Квантум» в Минске, музей АХХАА в Тарту, музей имени Коперника в Варшаве. Они смогут стать наглядным пособием для школьной программы. Здесь действует принцип «испытай сам» — будь то планетарий, создание учебных материалов или научный театр.



Музей "Квантум". Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Приключения в замках

Эпоха благородных рыцарей и боев в честь прекрасных дам остались в далеком прошлом, но погрузиться в атмосферу минувших веков можно и сейчас — в рамках анимационных экскурсий по Новогрудскому и Лидскому замкам.

Какой мальчишка не согласится пройти путь от оруженосца до рыцаря? В программу включены поединки, возможность примерки рыцарских доспехов, упражнения со средневековым оружием, стрельба из лука, метание небольшого копья — сулицы, стрельба из катапульты, средневековые игры «серсо» и «ладейна». Конечно же, не обойдется без фотографий в средневековых костюмах.



Лидский замок. Фото с сайта globus.tut.by

Знакомство с заводами

Процесс изготовления чего-либо — завораживающее действие. Поэтому многие белорусские заводы, в частности, «Онега», «БелАЗ», «Коммунарка», «Дарида», открывают тайны своего производства. Приятное завершение экскурсии — дегустация и подарки.

Можно представить, какой восторг испытывают дети при посещении фабрики мороженого и глазированных сырков в Борисове или от катания на БелАЗе в Жодино.



10-летние школьники в полный рост под БелАЗом грузоподъемностью 450 тонн. Фото из архива Янины Шмитс

С любовью к природе

Школьников традиционно возят в Березинский заповедник, Беловежскую пущу, Нарочанский парк и на Браславские озера. Но действуют и нетривиальные маршруты.

Музей мифологии и леса в Заславле знакомит не только с жизнью и повадками животных и птиц, но и с персонажами белорусской мифологии — вурдалаком, лесовиком, багником, домовиком, лесовиком, водяным и домовым. При желании здесь устроят театрализованное путешествие в заколдованный лес.

В экомузее «Мир пчел» можно увидеть устройство улея, наряд пчеловода и пчелариум (улей в разрезе), где за стеклом кипит жизнь полосатых маленьких трудяг. А после экскурсии по усадьбе гостей приглашают на дегустацию блинчиков со свежим медом и чаем из лесных трав.

Посетить конноспортивную школу, узнать историю этого спорта и понаблюдать за тренировочным процессом можно в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Здесь же можно покормить в конюшнях лошадей, а также каждому помогут сделать 2 круга верхом вне зависимости от возраста и уровня подготовки.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Познать свой малый край

Даже при небольшом бюджете можно организовать путешествие со вкусом, например, открыть для себя и детей прелести малой родины.

В Глубоком радушно встречают гостей в историко-этнографическом музее, на экскурсии по церкви Рождества Пресвятой Богородицы школьники спускаются в подвалы, где, затаив дыхание, слушают интересные истории.

В музеях Браслава для ребят проводят множество мастер-классов по народным ремеслам. А в Полоцком коллегиуме подкупают маленьких сладкоежек дегустацией горячего шоколада.