Лесхозы Минской области планируют увеличить заготовку березового сока до 3,7 тыс. т, сообщили в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).



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«Сезон активных заготовок березового сока уже стартовал на юге Минской области — в Стародорожском и Солигорском районах. Всего в этом году лесхозы планируют увеличить объем заготовки полезного напитка до 3,7 тыс. т. В прошлом году он составил 3,5 тыс. т», — рассказали в объединении.

Постепенно сбор березового сока начнется в каждом лесхозе области. Пока же в лидеры промышленных заготовок вышли Стародорожский и Копыльский опытные лесхозы, а также Старобинский и Любанский лесхозы. Заготовители уже перешагнули рубеж в 150 т заготовленного сока, при этом более 110 т реализовано для переработки на предприятия. Поставлять готовый продукт под своими торговыми марками переработчики предполагают не только на внутренний рынок, но и за рубеж.

В каждом районе области определены места, где население может приобрести свежий березовый сок. Преимущественно они находятся непосредственно в местах сбора. Заготовить сок не запрещено и самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество. Специалисты определят деревья, на которых можно производить подсочку. В случае незаконной добычи сока предусмотрена ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях — вплоть до штрафа в 20 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br23).