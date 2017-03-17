В субботу, 18 марта, в Минске награждали победителей ежегодного республиканского конкурса «Женщина года». Хоть мероприятие и оказалось скромнее, чем в прошлом году, на него пришло достаточно влиятельных женщин-руководителей: от районного до республиканского уровня. Мы посмотрели на гостей и спросили у экс-главы нацбанка Надежды Ермаковой, подвергаются ли по ее мнению дискриминации женщины в Беларуси.





Ближе к 12 часам дня в холле делового центра «Виктория» стали собираться гостьи из разных регионов. Высокопоставленных приглашенных встречают лично глава Белорусского союза женщин и зампред Совета Республики Марианна Щеткина, а также ее заместитель и экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова.



Надежда Ермакова — слева.

Среди присутствующих замечаем министра информации Лилию Ананич, чуть позже на Toyota Camry прошлого поколения привозят главу Центризбиркома Лидию Ермошину.



Лилия Ананич — справа.

Из высокопоставленных чиновников-мужчин наибольшее внимание дамы уделяют замглавы Администрации президента Валерию Мицкевичу. Прибывают и иностранные гости.





Одна из гостей беседует с Лидией Ермошиной и предлагает отвернуться от назойливых фотографов. У женщин не таких известных проблемы попроще. Слышно, как в одной из компаний обсуждают, что «после Пасхи можно есть все».

Тем временем, из фойе все начинают перемещаться в зал — на праздничный концерт и награждение победителей.





Награды вручали «За лидерство и успешное руководство», «За воспитание детей и молодежи», «За вклад в развитие духовности и культуры», «За вклад в развитие села», «За вклад в развитие науки», а также «Успешный старт и надежда Белорусского союза женщин». В большинстве номинаций было по одной представительнице от каждой области и города Минска, их выбрали на региональных конкурсах.





Награждаемые сидели в первых рядах, за ними — почетные гости. Среди которых мы заметили замуправделами президента Надежду Котковец, замминистра торговли и антимонопольного регулирования Ирину Наркевич, а также певицу и депутата Ирину Дорофееву.



Слева направо: Ирина Дорофеева, Валерий Мицкевич, Надежда Ермакова, замминистра культуры Василий Черник, Надежда Котковец



Слева направо: замминистра сельского хозяйства Леонид Маринич, Лилия Ананич, председатель ВАК Геннадий Пальчик

Россыпи же чиновников уровня Мясниковича и Кочановой, как в прошлом году, сегодня на мероприятии не было. Министерства были представлены уровнем заместителей.

Замглавы администрации президента Валерий Мицкевич вручал награды в первой номинации — «За лидерство и успешное руководство». Свою речь начал с того, что он впервые присутствует в зале, где столько женщин.





«В мире наша страна является одним из признанных лидеров, где вообще нет никаких гендерных проблем. Более того, мы видим, что во многих сферах деятельности наши женщины занимают лидирующие позиции. Более того, наши женщины, и это признано, самые красивые, милые и удивительные», — сказал он и вручил награды руководителям из районных и областных центров. Среди них оказалась и зампред правления Беларусбанка Татьяна Михайловская.

После этого ведущие предложили «насладится неиссякаемым талантом певицы Ольги Плотниковой». «Надену яркое платье и пойду мир украшать я», — запела артистка, и было видно, что сидящим в зале слова песни очень понравились.





Исключительно положительно реагировали гостьи и лауреаты и на немногочисленных мужчин в зале, которые вручали подарки победительницам. Тем временем Мицкевич покинул мероприятие, а награды в номинации «За вклад в развитие духовности и культуры» вручил замминистра культуры Василий Черник.

«Наша культура — это сплошь и рядом одни женщины. В этой сфере более 90% работников — женщины», — сказал он.





А вот глава Высшей аттестационной комиссии Геннадий Пальчик, который вручал награды в номинации «За вклад в развитие науки», рассказал, что в ВАКе из 25 человек и вовсе только 4 мужчин.

«За 10 лет в разных отраслях науки было защищено 6174 диссертации из них 3179 защитили наши дорогие женщины. Это составляет 51,9%», — привел он статистику и сорвал этими цифрами аплодисменты.





Следующая номинация — «За воспитание детей и молодежи», награды в которой вручал замминистра образования Вадим Богуш. После него на сцену вышел детский ансамбль «Буслік». «Несцерка, Несцерка падымі настрой. Несцерка, Несцерка патанцуй са мной», — пели дети и пытались вытянуть танцевать женщин с первого ряда. Соглашались не многие.





В перерывах между вручением наград выступали и другие артисты, в том числе Алексей Хлестов, которого женщины приняли «на ура». Дам также порадовал китайский парень, который исполнил «Тры крынічанькі» на белорусском языке.





















Номинацию «За вклад в развитие села» вручал замминистра сельского хозяйства Леонид Маринич. Среди награждаемых были и женщины из сферы агроэкотуризма, и из обычных СПК. «Сегодня в сельскохозяйственном кооперативе практически нет дебиторской задолженности, а просроченная вовсе отсутствует», — рассказывает ведущий о заслугах одной из награждаемых, которая давно состоит в Союзе женщин.





А вот новых, но уже достатчно активных членов союза поздравила уже Марианна Щеткина. Она вручила награды в номинации «Успешный старт и надежда Белорусского союза женщин». Щеткина рассказала о перспективах развития организации, после чего все спели гимн Союза женщин и сделали совместное фото.





Журналистам же Щеткина рассказала и о том, как женщины все больше вливаются в управление государством.

— Президент сказал: «Где ваш (союза женщин. — TUT.BY) резерв кадров?» Поэтому давайте будем реализовывать тот потенциал, который заложен в наших замечательных женщинах. Мы сейчас очень внимательно смотрим за тем, чтобы в каждой организации и на уровне страны вкладывали инвестиции в развитие женского потенциала.

Щеткина добавила, что задача государства состоит в том, чтобы женщина могла совмещать и семейные, и профессиональные обязанности.





Рассудив, что, может, проблемы соблюдения прав женщин виднее Союзу женщин, итересуемся у экс-главы Нацбанка Надежды Ермаковой, есть ли в нашей стране дискриминация по половому признаку?

— В Союзе женщин мы не видим того, чтобы где-то нам не хватало прав и мы как-то были не наравне с мужчинами. Наши женщины представлены на разных должностях. Поэтому невозможно сказать, где нам чего-то не хватает. Может быть, нас не берут на работу на солигорский комбинат, так и правильно делают — надо беречь женское здоровье. Нечего им в подземелье делать.

При этом женщина способна руководить предприятиями из этой сферы, замечет Ермакова и в качестве примера указывает на гендиректора Белорусской калийной компании Елену Кудрявец, которая стоит рядом.

— Эта прекрасная, хрупкая женщина покорила своими умениями не только Беларусь. Она пошла продавать наши удобрения по всему миру и решила ту проблему, которая у нас была. Так разве это гендерное неравенство?

При этом по статистике руководителей-женщин в Беларуси значительно меньше, чем мужчин. Ермакова считает, что причина этого кроется, во многом, в самих женщинах.

— Мы сами часто не хотим рваться к власти, руководить. Нас такими создал господь Бог: мягкими, нежными. Такими, которые хотят быть больше мамами, женами, подругами.



