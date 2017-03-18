Гомель, 17 март — Sputnik. Новость для тех, кто любит запах типографской краски и эксклюзив: 22 марта газете "Гомельская правда" исполняется 100 лет, празднование векового юбилея началось с открытия тематической выставки и презентации книги во дворце Румянцевых и Паскевичей.

Еще не так давно "Гомельская правда" вела отсчет своей биографии с ноября 1917 года. Однако во время подготовки к празднованию 90-летия газеты выяснилось, что это не так. Журналисты связались с российскими архивами, провели расследование и нашли доказательства тому, что первый номер "Известий Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов", преемницей которых спустя годы и стала "ГП", вышел 8-9 марта 1917 года по старому стилю, или 22 марта по новому.



© Sputnik / Мария Амелина Ноябрь 1920 года. Импровизированный кабинет редактора "Полесской правды" Я.Миронова на выставке во дворце Румянцевых и Паскевичей

С тех пор выпуск газеты не прекращался даже в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году в свет вышел 31 номер подпольной газеты. "Небольшой листок, всего восьмушка формата "Правды", а сколько в нем силы!", — радовался довоенный редактор Илья Кожар, секретарь Гомельского обкома КП(б)Б, ставший командиром партизанского соединения.



© Sputnik / Мария Амелина Примечательный факт – в 1917 году редакция размещалась в здании нынешнего дворца Румянцевых и Паскевичей.

Эпохи сменяли одна другую, и каждая нашла свое отражение на страницах газеты. Подшивки за многие десятилетия стали своего рода летописью региона, по которой можно понять, чем жили наши предки в тот или иной период истории. Экономические и политические потрясения, судьбы людей, подробности общественной и культурной жизни — журналисты всегда были в гуще событий.



© Sputnik / Мария Амелина Старожилы редакции Петр Ельский, Вадим Тишкевич и Станислав Савостеев.

Что интересно, некоторые из поднимаемых почти сто лет назад тем актуальны и сегодня. В номере за 20 июня 1917 года гомельчанам напомнили о правилах поведения в центральном парке: "Строго воспрещается есть в парке семечки, сорить, ломать деревья, топать клумбы и рвать цветы". В противном случае, пригрозил через газету комендант гомельского замка, можно оказаться в милиции и "подвергнуться самым строгим наказаниям".



© Sputnik / Мария Амелина Ветераны газеты – почетные гости на открытии выставки и презентации книги "Гомельская правда. 100 лет"

За время своего существования газета сменила несколько названий (вариант "Гомельская правда" закрепился в 1938 году) и адресов. Примечательный факт — в 1917 году редакция размещалась в здании нынешнего дворца Румянцевых и Паскевичей. И это стало одной из причин открыть выставку к 100-летию издания в родном, по сути, месте.

Окунуться в атмосферу минувших лет посетителям выставки помогут старые подшивки, фотографии, документы, награды редакции, личные вещи ее сотрудников.

"Музеем и редакцией проделана кропотливая работа. Один только фотоархив бывшего фотокора газеты Петра Белоуса оцифровывали около двух месяцев. По ним можно проследить, как менялся Гомель в послевоенный период, какие знаменитости приезжали в наш город. Эти снимки хочется рассматривать снова и снова", — признается Анна Кузьмич, заведующая отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля.



© Sputnik / Мария Амелина Анна Кузьмич у стенда с фотографиями Петра Белоуса.

"Быть старейшей газетой Беларуси ко многому обязывает, поэтому и отмечать круглую дату будем широко. Высадим 1000 деревьев, проведем ряд тематический акций, в том числе конкурс сочинений и спортивные состязания. Ну а главным подарком нашим читателям станет оцифровка всего архива газеты", — поделился планами главный редактор "Гомельской правды" Сергей Беспалый.